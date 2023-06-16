Aktif süper volkanlar var mı? Okyanusların içindeki volkanlar aktif mi?

Andrews'ın, son süper patlaması 640.000 yıl önce olmasına rağmen, gerçek bir süper volkan olan Yellowstone hakkında bir bölümü var. Yellowstone'da gelecekteki bir süper patlama için en kötü durum senaryosunu anlatıyor ve bunu sadece 74.000 yıl önce olan Endonezya'daki Toba'daki süper patlama ile karşılaştırıyor.