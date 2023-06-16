Aktif süper volkanlar var mı? Okyanusların içindeki volkanlar aktif mi?
Yeryüzünde aktif süper volkanlar var mı? Süper volkan patlamasında dünyamıza ne gibi sonuçlar olur hiç düşündük mü? Bilim insanları uzay kadar okyanusların içine de merak ediyor. Yazıyı sizin için araştırdık.
Robin George Andrews, doktora derecesine sahip bir bilim gazetecisidir. volkanolojide, bu yüzden otorite ile yazıyor. Ayrıca, yaşamları güneş sistemimizdeki çok çeşitli volkanları incelemek etrafında dönen araştırmacılarla da röportaj yapıyor. Kitap, yakın zamanda yeniden patlayan bir Hawai yanardağı olan Kilauea'da başlıyor. Andrews, bir adamın balkonunda dururken bir erimiş kaya bombasından kaçtığı Kilauea'daki 2018 patlamasını anlatıyor. Andrews devam ediyor:
- Leilani Malikaneleri'ndeki bazı çatlakların yakınında insanlar, geceleri dönen ve dönen mavi alevlerin ışığı fantastik bir şekilde çeldiğini görmeye başladılar. Patlamayı takip eden bir gazeteci olan Maddie Stone, masmavi yangınları Gizmodo için tartışmasız bir ihtişamla anlattı ve sahnenin "cehennemin kıyılarına çarpan biyolüminesan dalgaları" anımsattığını yazdı.
Andrews'ın, son süper patlaması 640.000 yıl önce olmasına rağmen, gerçek bir süper volkan olan Yellowstone hakkında bir bölümü var. Yellowstone'da gelecekteki bir süper patlama için en kötü durum senaryosunu anlatıyor ve bunu sadece 74.000 yıl önce olan Endonezya'daki Toba'daki süper patlama ile karşılaştırıyor.
Andrews ayrıca Doğu Afrika'da siyah lavla patlayan ve ardından su altında geçen bir volkanı şu ifadelerle anlatıyor: