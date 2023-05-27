Google Android uygulamalarındaki hataları bulmanız için size ödeme yapacak

Google'ın kendi uygulama setinin Android'in kendisi kadar önemli hale geldiği iddia edilebilir. Elbette, Android'i Google uygulamaları olmadan özel bir ROM'a göz atarak kullanabilirsiniz, ancak Google uygulamaları temel işlevsellik için gereklidir ve akıllı telefonlarımızdaki çok sayıda özelliğin çekirdeğini oluşturur. Bu nedenle, Android'deki bir güvenlik açığı gününüzü mahvedebileceği gibi, Google'ın temel uygulama ve hizmet paketine ait uygulamalardan birindeki bir güvenlik açığı da gününüzü mahvedebilir. Şimdi Google, sorunları bulup şirkete bildirmek isteyenler için bir ödül programı başlatıyor ve miktarlar oldukça cazip.