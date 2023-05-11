Android 14'ün Beta 2 sürümü kendisinden önceki tüm sürümlerden daha fazla görsel değişiklikle geliyor
Beklendiği gibi Google, bazı büyük tasarım değişikliklerini Google I/O sonrasına sakladı. Android 14'ün Beta 2 sürümü yeni görsel değişikliklere bakalım...
Android 14 Beta 2 dün Google I/O sırasında yayınlandı. Beklendiği gibi Google, görsel düzenlemelerin çoğunu I/O sonrası bu sürüm için sakladı ve şu ana kadar edindiğimiz sınırlı deneyime göre Beta 1'den çok daha kararlı
Bu da Android 14'ün Beta 2'sinin halka açık ilk beta sürümü olması gerektiği hissini uyandırıyor ve yeni sürümü test etme ve deneme keyfi ancak şimdi başlıyor. İşte gördüğümüz görsel değişikliklerden bazıları.
ANA EKRAN VE KİLİT EKRAN İNCE AYARI
Google, Android 14'e kilit ekranı özelleştirmesi getirerek alt köşelerde farklı saatlere ve farklı kısayollara geçiş yapmanıza olanak tanıyacağını açıkladı
Bu seçenekler henüz yayında olmasa da, şirket bazı daha ince ayarlar yaptı.