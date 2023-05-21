Antarktika'daki Kan Şelaleleri: onları kırmızı yapan nedir?

Avustralyalı jeolog Griffith Taylor 1911 yılında Kan Şelalesi'ne rastlayan ilk kaşif olmuştur. Bu, ilk Antarktika keşif gezilerinden biri sırasında gerçekleşmiştir. O dönemde Taylor rengi kırmızı alglerin varlığına bağlamıştır. Bu rengin nedeni neredeyse bir yüzyıl boyunca gizemini korudu. Ancak artık demir açısından zengin sıvının yüzeyi aşıp oksitlendiğinde kırmızıya dönüştüğünü biliyoruz. Aslında bu, demire paslandığında kırmızımsı bir renk veren süreçle aynıdır.