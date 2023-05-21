Antarktika'daki Kan Şelaleleri: onları kırmızı yapan nedir?
Kan Şelalesi Taylor Buzulu'nun ucundan Bonney Gölü'ne sızıyor. Bu kadar büyük bir alanda yer alan buzul neden kırmızı rengi aldığına dahil bilim insanları açıkladı.
BLOOD FALLS KARLAR ARASINDA GÖZE ÇARPIYOR
Antarktika'nın uçsuz bucaksız beyaz karları ve masmavi buzulları arasında ünlü Kan Şelalesi yer alır. McMurdo Kuru Vadileri'ndeki Taylor Buzulu'nun ucunda yer alır. Kan Şelalesi demir açısından zengin, hipersalin bir akıntı fenomenidir. Ve buzulun içinden Bonney Gölü'nün buzla kaplı yüzeyine parlak kırmızı tuzlu sudan oluşan kalın çizgiler püskürtür.
Avustralyalı jeolog Griffith Taylor 1911 yılında Kan Şelalesi'ne rastlayan ilk kaşif olmuştur. Bu, ilk Antarktika keşif gezilerinden biri sırasında gerçekleşmiştir. O dönemde Taylor rengi kırmızı alglerin varlığına bağlamıştır. Bu rengin nedeni neredeyse bir yüzyıl boyunca gizemini korudu. Ancak artık demir açısından zengin sıvının yüzeyi aşıp oksitlendiğinde kırmızıya dönüştüğünü biliyoruz. Aslında bu, demire paslandığında kırmızımsı bir renk veren süreçle aynıdır.
Blood Falls'tan gelen akıntı, 2 Şubat 2019'da Journal of Geophysical Research'te yayınlanan yeni bir araştırmanın konusu oldu. Araştırmacılar, bu buzul altı tuzlu suyun kökenini, kimyasal bileşimini ve yaşamı sürdürme yeteneklerini ayırt etmeye çalıştılar. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden baş yazar W. Berry Lyons ve yardımcı araştırmacılarına göre:
- Tuzlu su, kaya-su etkileşimleriyle büyük ölçüde değişime uğramış deniz kökenlidir.
Araştırmacılar eskiden Taylor Buzulu'nun yüzeyden yatağına kadar donmuş olduğuna inanıyorlardı. Ancak ölçüm teknikleri zaman içinde geliştikçe bu durum değişti. Artık bilim insanları buzulun altında donma noktasının altındaki sıcaklıklarda büyük miktarlarda hipersalin sıvı su tespit edebildi. Hipersalin suda bulunan büyük miktardaki tuz, suyun sıfır santigrat derecenin (32 Fahrenheit) altında bile sıvı halde kalmasını sağlıyor.