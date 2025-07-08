Antimadde nedir? DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri neden ciddiye alıyor?

Peki evrende neden antimadde yok?

Evrenin doğuşunu açıklayan “Büyük Patlama” kuramı, ilk anda madde ile antimaddenin eşit miktarda oluştuğunu öne sürer. Ancak bugünkü gözlemlerimize göre evren büyük oranda sadece maddeden oluşuyor. Bu büyük dengesizlik, yani “asimetri”, kozmolojinin çözmeye çalıştığı en temel bilmecelerden biri.

“Büyük Patlama teorisine göre madde ile antimadde neredeyse eşit miktarda üretilmeliydi. […] Gözlemlerimiz tüm evrenin büyük oranda maddeden oluştuğunu gösteriyor. […] Bu ‘asimetrinin’ sebebi fizikçilerin hâlâ çözmeye çalıştığı en büyük kozmolojik gizemlerden biri.”