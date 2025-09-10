Apple iPhone 17, 17 Pro Max ve Air tanıtıldı: özellikler, kamera ve Türkiye’ye geliş tarihi
Apple, iPhone 17 serisini duyurdu. Yeni tasarım, gelişmiş kamera, A19 işlemci ve uzun pil ömrü öne çıktı. Türkiye’de 12 Eylül’de ön siparişe açılacak, 19 Eylül’de satış başlayacak.
APPLE YENİ NESLİ TANITTI
Apple, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in yanı sıra seriye eklenen iPhone Air modelini tanıttı. Etkinlikte en dikkat çeken yenilikler tasarımda yapılan değişiklikler, daha güçlü işlemci, geliştirilmiş kamera sistemi ve uzun pil ömrü oldu.
TASARIM VE DAYANIKLILIK
iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, alüminyum unibody gövde ve ısı dağıtan yeni soğutma sistemiyle geldi. Ceramic Shield 2 koruması ön ve arka yüzeyde kullanıldı. Renk seçenekleri arasında deep blue, cosmic orange ve silver bulunuyor.
YENİ EKRAN TEKNOLOJİSİ
iPhone 17, 6.3 inç Super Retina XDR ekranla tanıtıldı. 120 Hz ProMotion yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve azaltılmış yansıma özelliği öne çıkıyor. iPhone 17 Pro Max ise 6.9 inç ekranıyla serinin en büyük modeli oldu.
19 VE A19 PRO İŞLEMCİLER
Serinin gücünü iPhone 17’de A19, Pro ve Pro Max’te ise A19 Pro işlemciler sağlıyor. Yeni işlemciler hem oyun performansında hem de Apple Intelligence entegrasyonunda daha yüksek hız ve enerji verimliliği sunuyor.
ÜÇLÜ 48 MP FUSION KAMERA
iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde 48 MP ana, 48 MP ultra geniş ve yeni telefoto kameradan oluşan üçlü Fusion sistem kullanılıyor. 8 kata kadar optik kalite yakınlaştırma, ProRes RAW video ve Apple Log 2 desteğiyle profesyonel çekim imkânı sunuluyor.
YENİ ÖN KAMERA VE CENTER STAGE
Serinin ön kamerası Center Stage desteğiyle birlikte geliyor. Daha geniş görüş açısı sağlayan 18 MP ön kamera, görüntüyü otomatik olarak kadrajlıyor ve özellikle grup çekimlerinde avantaj sağlıyor.
PİL VE ŞARJ PERFORMANSI
Apple, iPhone 17 Pro Max’in bugüne kadarki en uzun pil ömrünü sunduğunu açıkladı. Cihaz video oynatmada 39 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabiliyor.
DEPOLAMA VE RENK SEÇENEKLERİ
Seride depolama kapasiteleri artırıldı. iPhone 17 artık 256 GB’tan başlıyor. Pro modellerde 256 GB’tan başlayan seçenekler arasında 2 TB’a kadar depolama yer alıyor. iPhone 17 renkleri siyah, lavanta, mist mavi, adaçayı ve beyaz; Pro modellerde deep blue, cosmic orange ve silver oldu.
ÇEVRE DOSTU MALZEMELER
iPhone 17 serisi geri dönüştürülmüş alüminyum ve kobalt gibi malzemelerle üretildi. Paketleme tamamen fiber tabanlı hale getirildi. Apple, üretim sürecinde yenilenebilir enerji kullanımını vurguladı.
ÖN SİPARİŞ VE SATIŞ TARİHLERİ
Yeni iPhone modelleri için ön siparişler 12 Eylül’de başlayacak. 19 Eylül’den itibaren satışa çıkacak olan iPhone 17 ailesi, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ilk dalga ülkelerde kullanıcılarla buluşacak.