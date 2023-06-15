Apple o telefon modellerin fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek

İOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER

Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

El feneri parlaklık kaydırıcısı