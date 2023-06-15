Apple o telefon modellerin fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek
Apple geçtiğimiz günlerde yeni İOS sürümünü piyasaya sürmüştü. İOS 17 olarak çıkan sürüme dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ancak Apple her sene olduğu gibi bazı modellere, güncellemenin gelmeyeceğini belirtti.
Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyurduğu iOS 17'ye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.
WWDC 2023'e Apple'ın giyilebilir bilgisayar dediği Vision Pro damgasını vursa da iOS 17 de merakla beklenen geliştirmeler arasındaydı.
iOS 17'nin Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 ailesiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.
İOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER
Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
El feneri parlaklık kaydırıcısı
iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ
• iPhone 14 serisi
• iPhone 13 serisi
• iPhone SE 2023
• iPhone SE 2022
• iPhone 12 serisi
• iPhone 11 serisi
• iPhone XS ve XS Max
• iPhone XR
İOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALMASI BEKLENMEYEN CİHAZLAR
Apple her yeni modelle beraber eski cihazların bir kısmına verdiği güncelleme desteğini sonlandırıyor. iOS 17'nin bu telefonlara gelmesi beklenmiyor.
iPhone 8 ve 8 Plus
iPhone X
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/teknoloji/apple-o-telefonlarin-fisini-cekiyor-iste-ios-17-guncellemesini-alacak-telefonlar,o8nMgJk92kmUmZOQqHDRQQ