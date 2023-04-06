Artık Mars’ı gezebilirsiniz!
NASA, Mars'ı keşfetmek isteyenler için yeni bir interaktif araç geliştirildiğini duyurdu. Tek bir tıkla ulaşabileceğini bu araç, Mars'ın her bölgesini detaylarıyla incelemenizi sağlıyor.
NASA, Mars’a yönelik çalışmalarında yepyeni bir araç geliştirildiğini duyurdu. İnteraktif bir mozaik olarak tanımlanan bu araç, Kızıl Gezegen’i detaylı incelemeye olanak tanıyor.
NASA, internet sitesinden yaptığı açıklamada bu etkileyici çalışmanın “Global CTX Mosaic of Mars” olarak adlandırıldığını belirtti. Ayrıca aracın Mars’ın şimdiye kadar oluşturulmuş en yüksek çözünürlüklü küresel görüntüsü olduğu da açıklamalar arasında yer aldı.
NASA’ya göre araç, 2006’da Mars’a ulaşan yörünge aracı Mars Reconnaissance Orbiter üzerindeki kameradan gelen 110.000 görüntüden oluşuyor. Projenin amacı, isteyen herkesin Mars’ı keşfetmesine olanak tanımak.
Direkt olarak tarayıcınızdan kullanabildiğiniz sistem, gezegeni her bölgesini en ince detayına kadar incelemenize olanak tanıyor. Ekranın altında ziyaret edilebilecek yerleri gösteren bazı öneriler de yer alıyor.
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Kaynak: Webtekno.com