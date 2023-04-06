Artık Mars’ı gezebilirsiniz!

NASA, Mars’a yönelik çalışmalarında yepyeni bir araç geliştirildiğini duyurdu. İnteraktif bir mozaik olarak tanımlanan bu araç, Kızıl Gezegen’i detaylı incelemeye olanak tanıyor.

NASA, internet sitesinden yaptığı açıklamada bu etkileyici çalışmanın “Global CTX Mosaic of Mars” olarak adlandırıldığını belirtti. Ayrıca aracın Mars’ın şimdiye kadar oluşturulmuş en yüksek çözünürlüklü küresel görüntüsü olduğu da açıklamalar arasında yer aldı.