Astronotumuz uçuyor!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu Gaziantep'ten izlendi.

Astronotumuz uçuyor!
Astronotumuz uçuyor!
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İlk Türk astronot ünvanını alan Gezeravcı'nın yolculuğu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde kurulan platformda vatandaşlar tarafından takip edildi.

ASTRONOTUMUZ UÇUYOR

Astronotumuz uçuyor

Fırlatmanın ilk anında vatandaşlar, uzun süre alkışlar eşliğinde Türk bayrağı salladı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı kapsamında, TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen yolculukla vatandaşlar, ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.

Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcıyı taşıyan Crew Dragon adlı uzay mekiğinin roketi fırlatıldı ve böylelikle Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı. Başkentliler, Türk uzay tarihine geçen o anları, Ankara Kızılay meydanında kurulan gezegen evindeki büyük ekranda izledi. Vatandaşlar fırlatılma öncesi hep birlikte geri sayım yaptı. Fırlatılma işleminin başlamasıyla birlikte vatandaşlar o anları alkışlarla ve tezahüratlarla kutladı. Bir Türk vatandaşının uzaya gitmesinden çok gurur duyduklarını ve mutlu olduklarını belirten Ankaralılar, tarihi anlara tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Astronotumuz uçuyor! - Resim : 2

Gezeravcı 36 saatlik uzay yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak. 14 gün sürecek olan yolculuk sırasına Gezeravcı üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Alper Gezeravcı ilk Türk astronot unvanını aldıAlper Gezeravcı ilk Türk astronot unvanını aldıBilim ve Teknoloji

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# uzay
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