Ay'la ilgili kritik karar

Griffith, bu çalışmada asıl zorluğun Ay’da verilerin nasıl toplanacağı olduğuna işaret ederek, şu cümleleri kullandı:

- Ay, Dünya'dan çok farklı bir şekilde işliyor. Hangi tür verilere ihtiyaç duyduğumuzu biliyoruz ancak o tür bir ortamda nasıl toplandığını bilmiyoruz. Çünkü araçlarımız buna göre yapılandırılmamış. Bu nedenle gerçek bir referans çerçevesi geliştirmek için çok fazla keşif çalışması yapmamız gerekir.