Ay kaç yaşında? Ay'ın karanlık kısımları sanıldığından 200 milyon yıl daha eski!

Bu yapıların yaşları, yüzeydeki kraterlerin sayılmasıyla tahmin edilmektedir. Ay'da artık büyük bir jeolojik aktivite yok ve hava ve okyanuslar olmadan yüzey pek değişmiyor, bu nedenle kraterler yok olmuyor. Onları sayarak, yüzeyin bir bölümünün daha genç mi yoksa daha eski mi olduğunu anlayabiliriz.