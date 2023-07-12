Ay kaç yaşında? Ay'ın karanlık kısımları sanıldığından 200 milyon yıl daha eski!
Uluslararası bir gökbilimciler ekibi, Ay'ın yüzeyinin yaşıyla ilgili birbiriyle çelişen tahminlerin sonunda birbiriyle aynı fikirde olmasını sağlamanın bir yolunu buldu.
Pek çok ülkede “Ay'daki Adam” olarak anılan maria gibi bazı özelliklerin, önceden düşünülenden milyonlarca yıl daha eski olduğu tahmin ediliyor. "Denizler" olarak da anılan maria, sertleşmiş lavların koyu renkli bazalt ovalarıdır.
Bu yapıların yaşları, yüzeydeki kraterlerin sayılmasıyla tahmin edilmektedir. Ay'da artık büyük bir jeolojik aktivite yok ve hava ve okyanuslar olmadan yüzey pek değişmiyor, bu nedenle kraterler yok olmuyor. Onları sayarak, yüzeyin bir bölümünün daha genç mi yoksa daha eski mi olduğunu anlayabiliriz.
Robotik Sovyet ve Çin görevlerinde olduğu gibi, Apollo görevleriyle Ay'a da kaya toplandı. Bu kayalar, içindeki belirli kimyasal imzalara bakılarak yaşlandırılabilir. Ancak krater sayımı ile kaya örneği tahminleri uyuşmamaktadır ve bu bir sorun olmuştur.
Gezegensel Yaşanabilirlik Merkezi'nden Profesör Stephanie Werner, Oslo Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- Bu farklılıkları uzlaştırmamız gerektiğine karar verdik ve bu, ayrı ayrı tarihli Apollo örneklerini, örnek alanı çevreleyen alandaki krater sayısıyla ilişkilendirmek anlamına geliyordu. Aslında krater saatini sıfırlıyordu.
- Ayrıca, hangi Apollo örneğinin kraterleri saydığımız yüzeye "ait" olduğundan emin olmak için çeşitli Ay görevlerinden, özellikle Hint Chandrayaan-1'den alınan spektroskopi verileriyle ilişkilendirdik. 2014. Bunu yaparak tutarsızlığı çözebileceğimizi ve Ay'ın yüzeyinin yaşını 200 milyon yıl geriye çekebileceğimizi bulduk.