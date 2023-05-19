Ay yeryüzüne iniyor: 5 milyar dolarlık proje
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yer alan Dubai kenti, hali hazırda dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa, Jumeirah Camii ve Burj Al Arab Resort gibi birçok dikkat çeken yapıya ev sahipliği yapıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yer alan Dubai kenti, hali hazırda dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa, Jumeirah Camii ve Burj Al Arab Resort gibi birçok dikkat çeken yapıya ev sahipliği yapıyor. Fakat, Dubai durumu bir adım öteye taşıyarak Ay'ı "yeryüzüne indirmeyi" planlıyor. 5 milyar dolarlık proje, 4 bin odalı bir otele sahip olacak ve Ay deneyimini Dünya'da yaşamak isteyenlere kapılarını açacak.
YAKLAŞIK 300 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİP OLACAK
Kanadalı girişimci Michael Henderson, halihazırda dünyanın en yüksek binasına ve diğer sıradışı mimari yapılara ev sahipliği yapan Dubai'de 30 metrelik bir binanın üzerine 274 metre yüksekliğinde bir Ay kopyası inşa etmeyi planladığını duyurdu.
Dubai, halihazırda, corona virüs pandemisi sırasında kendi ülkelerinde uygulanan kısıtlamalardan kaçan zenginler ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sırasında sığınma arayan Ruslar tarafından tetiklenen rekabetçi bir emlak piyasasına sahip. Bu nedenle Henderson,kurucu ortağı olduğu Moon World Resorts Inc. tarafından finanse edilen MOON (AY) adlı emlak projesine müşteri bulmanın zor olmayacağını düşünüyor.
The Associated Press'e konuşan Henderson, gök cismi olan Ay’ın kendisinin kendi markası olduğunu ima ederek, "Dünyadaki en büyük 'markaya' sahibiz" dedi. "Markamızı sekiz milyar insan biliyor ve biz henüz başlamadık bile. " açıklamasını yaptı.