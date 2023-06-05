Betelgeuse nedir? Bilim insanları onlarca yıl ömrünün kaldığını söylüyor
Betelgeuse, Dünya'ya en yakın kırmızı süperdev yıldızdır. Mesafe tahminleri değişebilir. Betelgeuse hakkında bilim insanları açıklamalarda bulundu. Betelgeuse patlarsa ne olacak? Sizin için araştırdık....
BETELGEUSE PATLAYACAK MI?
Bir gün Betelgeuse bir süpernova olarak patlayacak. O zaman dolunay kadar parlak olabilir, mümkünse güpegündüz görülebilir! Ama Betelgeuse ne zaman patlayacak? Cevap şuydu: Belki bugün. Belki bundan bin yıl sonra . Ancak 2019'dan beri Betelgeuse'un parlaklaşması ve karartılmasında gözle görülür bir artış oldu. Ve bu hafta 1 Haziran 2023 yayınlanan yeni bir makale , Betelgeuse'un ilerleyen süpernovasının zaman ölçeği olarak binlerce yıl değil, "onlarca yıl" olduğunu öne sürüyor.
Makale , yıldızların parlamasını sağlayan süreç olan yıldız nükleosentezi kavramına odaklanmaktadır . Yıldızların içinde, basit atomlar yan ürün olarak enerji ile daha karmaşık atomlar oluşturmak için birleşir. Bir yıldızın nükleer yakıtı bittiğinde bir süpernova meydana gelir. Açık erişimli bir veri havuzu olan Arxiv.org , yeni çalışmayı 1 Haziran'da yayınladı. Buna Betelgeuse'un nabız atma dönemlerinden çıkarılan evrimsel aşaması deniyor . Bilim adamları dedi ki:
- Betelgeuse'un bir sonraki galaktik süpernova için iyi bir aday olduğu sonucuna vardık.
İlk yazar, Japonya'daki Tohoku Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Astronomi Enstitüsünden Hideyuki Saio'dur . Royal Astronomy Society'nin Aylık Bildirimleri makaleyi yayınlanmak üzere kabul etti.