Betelgeuse nedir? Bilim insanları onlarca yıl ömrünün kaldığını söylüyor

BETELGEUSE PATLAYACAK MI?

Bir gün Betelgeuse bir süpernova olarak patlayacak. O zaman dolunay kadar parlak olabilir, mümkünse güpegündüz görülebilir! Ama Betelgeuse ne zaman patlayacak? Cevap şuydu: Belki bugün. Belki bundan bin yıl sonra . Ancak 2019'dan beri Betelgeuse'un parlaklaşması ve karartılmasında gözle görülür bir artış oldu. Ve bu hafta 1 Haziran 2023 yayınlanan yeni bir makale , Betelgeuse'un ilerleyen süpernovasının zaman ölçeği olarak binlerce yıl değil, "onlarca yıl" olduğunu öne sürüyor.