Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor! Dünyaya benzeyen yaşanabilir gezegen buldular! 85 farklı gezegende yaşanabilir!

TESS’le yıldızların önlerinden geçen nesnelerin neden olduğu ve geçiş olarak bilinen parlaklık düşüşleri gözlemlenebiliyor.

Bir öte gezegenin bu şekilde keşfedilebilmesi ve yıldızının yörüngesinde ne kadar sürede döndüğünün belirlenebilmesi için genellikle en az üç geçişin görülmesi gerekir.