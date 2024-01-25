Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor! Dünyaya benzeyen yaşanabilir gezegen buldular! 85 farklı gezegende yaşanabilir!
Dünya'nın sonu ihtimalleri ve dünya dışında bir gezegende yaşam her zaman bilim insanlarının ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmiştir. Bilim insanları tıpkı Dünya gibi yaşanabilecek 85 farklı gezegen bulduğunu duyurdu. Bu gezegenlerde insanların yaşaması mümkün mü?
The Independent‘ın haberine göre gökbilimciler, güneş sistemimizin dışında yaşam için gerekli sıcaklıklara sahip olduğu düşünülen 85 gezegen keşfetti.
NASA’nın Geçişli Ötegezegen Araştırma Uydusu’ndan (TESS) elde edilen veriler kullanılarak keşfedilen gezegenler, boyut olarak Jüpiter, Satürn ve Neptün’e benzerlik gösteriyor.
TESS’le yıldızların önlerinden geçen nesnelerin neden olduğu ve geçiş olarak bilinen parlaklık düşüşleri gözlemlenebiliyor.
Bir öte gezegenin bu şekilde keşfedilebilmesi ve yıldızının yörüngesinde ne kadar sürede döndüğünün belirlenebilmesi için genellikle en az üç geçişin görülmesi gerekir.
Ama araştırmacılar bu defa daha soğuk gezegenler bulabilmek için iki geçiş yapan gezegenlere odaklandılar.
85 aday ötegezegenin ev sahibi yıldızlarının yörüngesinde dönme süresi 20 ila 700 gün arasında değişiyor. TESS tarafından gözlemlenen çoğu ötegezegenin yörünge periyodu 3-10 gün arasında.