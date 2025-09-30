Bin yılda bir görülecek kuyruklu yıldız geliyor: İşte Ekim ayının kaçırılmaması gereken gökyüzü olayları
Ekim 2025 gökyüzü olayları görenleri büyüleyecek. Andromeda Galaksisi’nin zirveye çıkışı, Ceres’in en parlak hâli, süper Ay, Venüs ve Satürn buluşmaları, Drakonid ve Orionid meteor yağmurları ile Lemmon kuyruklu yıldızı bu ay gökyüzünü şölen alanına çevirecek.
ANDROMEDA GALAKSİSİ VE CERES AYNI GECE GÖRÜLECEK
Samanyolu’nun komşusu Andromeda Galaksisi, 2 Ekim gecesi gökyüzünde en yüksek konumuna ulaşacak. Karanlık bir ortamda çıplak gözle bile seçilebilir, teleskopla ise spiral yapısı görülebilir. İlginç olan, bu galaksinin milyarlarca yıl içinde Samanyolu ile çarpışacak olması. Aynı gece, Asteroit Kuşağı’nın “kraliçesi” Ceres de en parlak döneminde olacak. Dünya’ya göre karşı konumda yer alacağı için gece yarısı küçük parlak bir nokta gibi görünecek.
AY İLE SATÜRN’ÜN YAKINLAŞACAK
5 Ekim gecesi Ay neredeyse dolunay evresinde olacak ve yanında Satürn’ü bulacaksınız. Aralarındaki mesafe yalnızca üç derece olacak. Satürn’ün halkaları teleskopla seçilebilir. Üstelik bu dönemde Dünya’nın hareketi nedeniyle Satürn gökyüzünde ters yönde ilerliyormuş gibi görünüyor.
SÜPER AY
6 Ekim’de dolunay, Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak. Bu yakınlık nedeniyle ay, her zamankinden daha büyük ve parlak görünecek.
DRAKONİD METEOR YAĞMURU
Her yıl ekim ayında gözlenen Drakonid meteor yağmuru bu yıl 6 Ekim’de başlayacak. 8 Ekim’de zirveye ulaşacak yağmur, 10 Ekim’e kadar sürecek.
HASAT SÜPER AYI
7 Ekim’de Ay hem dolunay olacak hem de Dünya’ya en yakın konumuna (perige) ulaşacak. Bu yüzden yüzde 14 daha büyük, yüzde 30 daha parlak görünecek. Bu dolunaya “hasat ayı” deniyor. Tarlaları aydınlatan ay ışığı, fotoğrafçılar için büyüleyici bir manzara sunacak.
AY VE ÜLKER’İN BULUŞMASI
11 Ekim sabahına karşı Ay, Pleiades (Ülker) yıldız kümesine yaklaşacak. Ay’ın parlaklığı bazı yıldızları gölgede bıraksa da en parlak üyeler seçilebilecek. Binlerce yıldır mitolojilere konu olan bu küme ile Ay’ın karşılaşması gökyüzünde tarihî bir anı yaşatacak.
JÜPİTER AY İLE YAN YANA PARLAYACAK
Ekim ayı boyunca gökyüzünde görülebilecek olan Jüpiter, 14 Ekim’de hilal ayın hemen yanında parlak bir şekilde yer alacak. Özellikle gece yarısından hemen önce gökyüzüne bakıldığında bu hizalanma net biçimde fark edilebilecek.
ÜÇGEN GÖKADASI
Yerel galaksi grubunun üçüncü büyük üyesi olan M33 (Üçgen Gökadası), 16 Ekim gecesi yükselerek görülebilecek. Çok karanlık bölgelerde çıplak gözle bile fark edilebilen bu galaksi, teleskopla spiral yapısıyla daha etkileyici hale geliyor.
AY İLE VENÜS
20 Ekim sabahında Ay ile Venüs gökyüzünde dört dereceden daha az mesafede birbirine yaklaşacak. Venüs bu dönemde sabah yıldızı olarak olağanüstü bir parlaklık sergilerken, Ay ile birlikte gökyüzünde adeta minik bir ışık çifti gibi görünecek.
LEMMON KUYRUKLU YILDIZI DÜNYA’YA YAKLAŞIYOR
Yeni keşfedilen C/2025 A6 (Lemmon) kuyruklu yıldızı, 21 Ekim’de Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak. Parlaklığı çıplak gözle görünmeye yetmeyebilir ancak dürbün veya küçük teleskopla izlenebilecek. Arcturus yıldızı yakınlarında, kuzeybatı ufkuna doğru görülebilecek bu kuyruklu yıldız bir daha yaklaşık 1.400 yıl boyunca geri dönmeyecek.
ORİONİD METEOR YAĞMURU
Halley Kuyruklu Yıldızı’nın bıraktığı izlerden kaynaklanan Orionid meteor yağmuru, Eylül sonu ile Kasım sonu arasında görülebilecek. Ancak en yoğun olduğu tarih 21 Ekim olacak. Gece yarısından sonra Orion takımyıldızının solundan gökyüzüne bakıldığında, sabaha karşı saat 2 civarında en iyi şekilde izlenebilecek.
MERKÜR EN NET ŞEKİLDE GÖRÜNECEK
Merkür, 29 Ekim’de en büyük doğu uzanımına ulaşacak. Bu, Güneş’ten en uzak görüneceği zaman. Gün batımından hemen sonra batı ufkunda kısa süreliğine çıplak gözle fark edilebilecek. Gözlem için sabırlı olmak şart çünkü ufka yakın konumda hızla kaybolacak.