Bin yılda bir görülecek kuyruklu yıldız geliyor: İşte Ekim ayının kaçırılmaması gereken gökyüzü olayları

ANDROMEDA GALAKSİSİ VE CERES AYNI GECE GÖRÜLECEK



Samanyolu’nun komşusu Andromeda Galaksisi, 2 Ekim gecesi gökyüzünde en yüksek konumuna ulaşacak. Karanlık bir ortamda çıplak gözle bile seçilebilir, teleskopla ise spiral yapısı görülebilir. İlginç olan, bu galaksinin milyarlarca yıl içinde Samanyolu ile çarpışacak olması. Aynı gece, Asteroit Kuşağı’nın “kraliçesi” Ceres de en parlak döneminde olacak. Dünya’ya göre karşı konumda yer alacağı için gece yarısı küçük parlak bir nokta gibi görünecek.