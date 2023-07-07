Bİr gün neden 24 saattir? Eskiden bir günün 20 saat olduğu açıklandı!
Bir gün neden 24 saattir? Hiç düşündük mü? Günler kısalıyor veya uzuyor olabilir mi? Dünya'nın hızı değişti mi? Eskiden bir gün kaç saatti? Bu soruları hiç merak ettik mi? Toronto üniversitesi bilim insanları açıkladı. Sizin için araştırdık.
Biliyoruz ki Dünya'da bir gün 24 saattir. Ama neden? 5 Temmuz 2023'te Toronto Üniversitesi'nden astrofizikçilerden oluşan bir ekip, güneş ve ayın etkilerinin nasıl 24 saatlik bir günle sonuçlandığını açıkladı.
Ayrıca, bir milyar yıldan fazla bir süredir Dünya'nın gün uzunluğunun neden 20 saate yakın olduğunu da açıkladılar. (Kesin olarak 19,5 saatti.) Ve gelecekte, ısınan bir atmosfer, Dünya'daki bir günün doğal olarak meydana gelenden daha hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Her şey, ayın okyanuslar üzerindeki gelgiti ve güneşin atmosferimiz üzerindeki gelgiti ile ilgili.
DÜNYANIN GÜNLERİ YAVAŞLIYOR MU?
Dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce ilk oluştuğunda, bugün olduğundan çok daha hızlı dönüyordu. O zamanlar, bir Dünya günü yaklaşık 10 saat uzunluğundaydı.
Ancak, Dünya'nın nispeten büyük, hantal arkadaşı olan Ay, Dünya okyanusları üzerinde yerçekimi kuvveti uygular. Ay'ın çekimi Dünya'da iki gelgit çıkıntısı yaratır. Ve bu çıkıntılar artı suyun okyanus tabanına sürtünmesi, Dünya'nın dönüşünde bir fren gibi çalışıyor.