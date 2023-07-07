Bİr gün neden 24 saattir? Eskiden bir günün 20 saat olduğu açıklandı!

Ayrıca, bir milyar yıldan fazla bir süredir Dünya'nın gün uzunluğunun neden 20 saate yakın olduğunu da açıkladılar. (Kesin olarak 19,5 saatti.) Ve gelecekte, ısınan bir atmosfer, Dünya'daki bir günün doğal olarak meydana gelenden daha hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Her şey, ayın okyanuslar üzerindeki gelgiti ve güneşin atmosferimiz üzerindeki gelgiti ile ilgili.