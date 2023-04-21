Twitter'ı tahtından edebilecek uygulama: Bluesky

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, git gide değerini kaybetmiş ve milyonlarca kullanıcısını da başka uygulamalara kaptırmaya başlamıştı. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey de Twitter'ı 'bitirecek' yeni bir uygulama ile kullanıcıların karşısına çıktı.