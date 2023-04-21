Twitter'ı tahtından edebilecek uygulama: Bluesky
Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter için tehlike sinyalleri çalmaya başladı. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'a "Bluesky" uygulamasıyla rakip oluyor. Peki, Bluesky nedir, davet kodu nasıl alınır?
Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, git gide değerini kaybetmiş ve milyonlarca kullanıcısını da başka uygulamalara kaptırmaya başlamıştı. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey de Twitter'ı 'bitirecek' yeni bir uygulama ile kullanıcıların karşısına çıktı.
3 aylık deneme sürecinin ardından Bluesky, Android tabanlı telefonlarda erişime açıldı. Deneme sürümü bile insanlarda büyük merak uyandıran Bluesky, yeni bir özelliğiyle de herkesin merakını cezbetti.
"YENİ TWITTER" LAKABIYLA TANINMAYA BAŞLADI
Birçok sosyal medya kullanıcısı Bluesky'ı deneyimlemek için adeta can atıyor. "Yeni Twitter lakabıyla sosyal medyada tanımlanan Bluesky, kullanıma açıldığında büyük bir sürprizle karşılaştı.
Bluesky oturumu başlatmak için kullanıcıların bir davetiye kodu alması gerekiyor. Alınan davet kodunun ardından ancak uygulamaya giriş yapılabiliyor.