Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı

Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremle ilgili olarak tarih veren Ercan, bölgenin şu anda büyük bir deprem üretmeyecek kadar gerginlik boşalttığını belirtti. "Marmara, 1999’daki 7.6 büyüklüğündeki depremle büyük ölçüde gerginliğini boşalttı. Geliştirdiğim algoritmaya göre, Marmara’da 2045’ten önce büyük bir deprem beklenmiyor. Hatta bu tarih, 2075 veya 2150’ye kadar gecikebilir. Şu an için ‘her an deprem olacak’ demek bilimsel olarak doğru değildir," dedi.