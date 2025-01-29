Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskine dair değerlendirmelerde bulundu. Bursa'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki sarsıntıyı "depremcik" olarak tanımlayan Ercan, "İstanbul'da deprem ne zaman olacak?" sorusuna da kesin bir yanıt verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün saat 13.43’te 4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği ise 9,74 kilometre olarak kaydedildi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’ndeki fay hatları ve deprem risklerini değerlendirerek Bursa’daki sarsıntıyı "depremcik" olarak tanımladı. Ercan, 4 büyüklüğündeki ve daha küçük depremlerin "deprem" olarak adlandırılmaması gerektiğini vurguladı ve bu tür sarsıntıların halk arasında paniğe yol açmaması gerektiğini ifade etti.
MARMARA DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?
Ercan, "Bu tür sarsıntılar, bölgedeki yerel gerginlik boşalmalarıdır. Ancak küçük depremler, büyük depremleri engellemez. 7 büyüklüğündeki bir depremin önlenmesi için 3200 tane 5 büyüklüğünde deprem gerekir. 3 büyüklüğünde ise 30 bin sarsıntı gereklidir," şeklinde açıklamada bulundu.
Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremle ilgili olarak tarih veren Ercan, bölgenin şu anda büyük bir deprem üretmeyecek kadar gerginlik boşalttığını belirtti. "Marmara, 1999’daki 7.6 büyüklüğündeki depremle büyük ölçüde gerginliğini boşalttı. Geliştirdiğim algoritmaya göre, Marmara’da 2045’ten önce büyük bir deprem beklenmiyor. Hatta bu tarih, 2075 veya 2150’ye kadar gecikebilir. Şu an için ‘her an deprem olacak’ demek bilimsel olarak doğru değildir," dedi.
Bu açıklamalar, Marmara’da yakın zamanda büyük bir deprem bekleyen uzman görüşleriyle çelişse de Ercan, bilimsel analizlerine dayanarak bu görüşünü savundu.
"İSTANBUL'U RAHATLATMAK GEREK"
İstanbul’un nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğuna dikkat çeken Ahmet Ercan, şehirde yapılması gereken en önemli şeyin kentsel dönüşüm değil, nüfus yoğunluğunun azaltılması olduğunu söyledi. Ercan şöyle konuştu:
"2007 ve 2017’de deprem yönetmelikleri çıktı. Ancak İstanbul'da gerçek anlamda kentsel dönüşüm yapmak için 25 milyar dolar gerekir. Şu an yapılan şey aslında yapısal dönüşümdür. Yeşil alanlar, düşük katlı binalar oluşturulmalı ve İstanbul’un yükü azaltılmalıdır."
Ercan, olası büyük bir depremde İstanbul’un nüfus yoğunluğu nedeniyle büyük bir risk altında olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE'NİN EN RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİNİ AÇIKLADI
Türkiye’nin en tehlikeli deprem bölgelerini de açıklayan Ercan, özellikle Bingöl ve Adapazarı’na dikkat çekti.
"Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile Bingöl’de mutlaka olur. Çünkü Bingöl, Türkiye'nin en çekinceli deprem bölgesidir. Ayrıca Adapazarı ve Sakarya çukuru da depremlerin yoğun olduğu bölgelerdir. Burada yaşanacak büyük bir deprem, İstanbul’da ciddi sarsıntılara yol açabilir."
Ahmet Ercan’ın bu açıklamaları, Marmara Depremi’nin ne zaman olacağına dair süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Marmara'da yaşayan milyonlarca insan için deprem riski hala büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.