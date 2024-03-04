Çanakkale'deki deprem büyük depremi tetikler mi?
Yenice ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi... Ancak, bu deprem büyük bir depreme neden olabilir mi? Çanakkale'deki bu deprem, İstanbul'da beklenen depremi tetikleyebilir mi?
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Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yaklaşık 10,44 kilometre derinliğinde oldu. Ancak, bu deprem büyük bir depreme neden olabilir mi? Çanakkale'deki bu deprem, İstanbul'da beklenen depremi tetikleyebilir mi?
Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada bu depremin İstanbul'u etkilemeyeceğini söyledi...
İSTANBUL'U ETKİLER Mİ?
Tüysüz'ün açıklaması şu şekilde:
- Büyük bir deprem beklentisi yok... Fayın devamı Bandırma, Erdek'ten geçerek Gemlik Körfezi'ne bağlanıyor. Daha büyük bir deprem olması beklenmiyor...