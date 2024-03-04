Çanakkale'deki deprem büyük depremi tetikler mi?

Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yaklaşık 10,44 kilometre derinliğinde oldu. Ancak, bu deprem büyük bir depreme neden olabilir mi? Çanakkale'deki bu deprem, İstanbul'da beklenen depremi tetikleyebilir mi?