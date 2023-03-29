CANLI İZLE | Togg kura çekimi canlı izle
Togg'un ilk modeli olan C-segment, elektrikli SUV modeli T10X için kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki Togg kura çekimi ne zaman? Togg kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Togg kura çekimi nasıl izlenir? Togg kura çekimi için yayın bilgileri haberimizde! İşte Togg kura çekimi izleme linki...
Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için yapılacak kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Togg T10X için 177 bin 467 ön sipariş verildi.
Gerçekleştirilecek kura çekiminde 20 bin kişi Togg T10X'e sahip olma hakkı kazanacak. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.
2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.
TOGG KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Togg T10X için sipariş hakkı kazananlar 29 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.