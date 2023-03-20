Celal Şengör açıkladı: Olası İstanbul depreminde kaç kişi hayatını kaybedecek?
Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir aydan uzun süre geçerken gözler Marmara depremine ve İstanbul’a çevrildi. Prof. Dr. Celal Şengör, olası İstanbul depreminin sonuçlarını masaya yatırdı.
Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir aydan uzun süre geçerken gözler Marmara depremine ve İstanbul’a çevrildi. CNN International, İstanbul’u etkileyecek olası depremi, "akılalmaz boyutta" ifadesiyle haberleştirirken, Prof. Dr. Celal Şengör, olası bir depremde 100 bin kişinin yaşamını yitirebileceğini söyledi. Prof. Dr. Şengör, "Yağma, yangınlar, salgın hastalıklar olacak. Korkunç olacak" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, Türkiye’de beklenen Marmara depremine ilişkin endişeler de artmış durumda.
CNN International, İstanbul halkının şehirlerinin depreme hazır olup olmadığına dair endişelerini “İstanbul'da akıl almaz büyüklükte bir deprem yaklaşıyor. Şehir sakinleri şehrin hazır olup olmadığını soruyor” başlığıyla haberleştirdi.
"İŞTE BU KADAR YAKIN"
CNN için görüşlerini paylaşan Jeolog Prof. Dr. Şengör, “İstanbul için durum hiç parlak görünmüyor” dedi. 20 yıl içinde İstanbul’u etkileyecek büyük bir deprem beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Şengör, “İşte bu kadar yakın. Bu sadece bir olasılık ancak olasılık çok yüksek” diye konuştu.
“Bir zamanlar Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının başkenti olan İstanbul şimdi 16 milyon insanın evi” ifadelerinin yer aldığı haberde, şehrin 20 kilometre yakınından ve Marmara Denizi’nden geçen Kuzey Anadolu fayına tehlikeli bir biçimde yakın olduğu vurgulandı. Söz konusu fayın tarihte pek çok yıkıcı depreme sebep olduğu hatırlatıldı.
Bugün uzmanlar Kuzey Anadolu fayında 7,2 ile 7,8 arasında bir deprem meydana gelebileceğini belirtirken, depremin ne zaman olacağını öngörmek ise imkansız.