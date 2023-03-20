Celal Şengör açıkladı: Olası İstanbul depreminde kaç kişi hayatını kaybedecek?

"İŞTE BU KADAR YAKIN"

CNN için görüşlerini paylaşan Jeolog Prof. Dr. Şengör, “İstanbul için durum hiç parlak görünmüyor” dedi. 20 yıl içinde İstanbul’u etkileyecek büyük bir deprem beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Şengör, “İşte bu kadar yakın. Bu sadece bir olasılık ancak olasılık çok yüksek” diye konuştu.

“Bir zamanlar Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının başkenti olan İstanbul şimdi 16 milyon insanın evi” ifadelerinin yer aldığı haberde, şehrin 20 kilometre yakınından ve Marmara Denizi’nden geçen Kuzey Anadolu fayına tehlikeli bir biçimde yakın olduğu vurgulandı. Söz konusu fayın tarihte pek çok yıkıcı depreme sebep olduğu hatırlatıldı.

Bugün uzmanlar Kuzey Anadolu fayında 7,2 ile 7,8 arasında bir deprem meydana gelebileceğini belirtirken, depremin ne zaman olacağını öngörmek ise imkansız.