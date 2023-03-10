Celal Şengör'den çarpıcı açıklamalar: Deprem sırasında ışık neden görülür?
Türkiye'nin yaşadığı iki büyük deprem felaketinin ardından bazı iller hala artçı sarsıntılar yaşamaya devam ediyor. Türkiye beşik gibi sallanırken Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Türkiye iki büyük depremin yaralarını sarıyor. 9 saat arayla yaşanan depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celâl Şengör, Kafa TV’de katıldığı programda Candaş Tolga Işık’ın sorularını cevapladı.
Programda özellikle depremlerle alakalı olarak halk arasında yaygın olan söylemler konuşuldu. Depremlerle alakalı olarak halk arasında yangın olan şehir efsanelerini bir bir cevaplandıran Prof. Dr. Celâl Şengör’ün açıklamaları bir kez daha gündem yarattı.
IŞIK NEDEN GÖRÜLÜR?
Depremlerin öncesinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve deprem gününde havanın renginin değişmesi gibi söylemleri kesin bir dille reddeden Prof. Dr. Şengör, “Depremden hemen önce denizin üzerinde ışık görünmesi olayı olabilir. Bu durum yeraltı sularından kaynaklanıyormuş. Çok garip elektromanyetik olaylar olabiliyor. Bu gözlemlenmiş bir şey” dedi.