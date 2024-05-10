Celal Şengör'den ilginç açıklama! Türkiye ve Libya nasıl birleşecek?
Bu kez, Yer Bilimci Celal Şengör, Türkiye'nin geleceğini ele aldı. Araştırmalar, her 600 milyon yılda bir yeni bir süper kıtanın ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Celal Şengör, dünya üzerindeki sürekli değişimlerin sonucunda, 10 milyon yıl sonra Türkiye'nin Libya ile birleşeceğini öngördü.
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HT Bilim Tarih Felsefe kanalında Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği söyleşide Şengör, yapılan araştırmaların her 600 milyon yılda bir yeni bir süper kıta oluşumu gösterdiğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN KONUMU MU DEĞİŞECEK?
Bu süreçte dünyanın değişim yaşadığını ve Türkiye'nin haritadaki konumunun da değişeceğini öne sürdü.
Kıta değişimlerinin yol açacağı senaryoda, Şengör'e göre 'Avrupa'nın bölüneceği ve Batı Avrupa'nın bir adaya dönüşeceği' öngörülüyor. Ayrıca, Amerika ve Asya'nın da muhtemelen çatışacakları ifade edildi.
Şengör'e göre, 10 milyon yıl sonra oluşması beklenen Yeni Pangea'nın en çok etkileyeceği ülke Türkiye olacak.