Şarjınız çabuk bitiyorsa sebebi bu uygulamalar olabilir
Cep telefonları, günlük hayatın bir parçası haline geldi. Her alanda kullanılan bu telefonların şarjının uzun süre dayanması da önemli bir faktör. Fakat bazı uygulamalar var ki telefonunun şarjını beklenmedik şekilde çok hızlı tüketebiliyor. Peki, en çok şarj bitiren mobil uygulamalar neler?
Günümüzde akıllı telefonlar, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, bazı uygulamaların arka planda yürüttüğü işlemler, bataryanın hızlı tükenmesine neden olabiliyor. Peki telefon şarjını en çok tüketen uygulamalar neler?
Shift-Delete'de yer alan habere göre; bulut teknolojisinin önde gelen şirketlerinden pCloud tarafından yayımlanan rapor, telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaları ortaya koydu. Bu raporda, popüler uygulamaların cihazın hangi kaynaklarını kullandığı bilgisi de mevcut.
Raporda yer alan bilgilere göre akıllı telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaların başında Fitbit ve Verizon bulunuyor. Bu uygulamalar, telefonlardaki 16 kaynaktan 14’ünü arka planda sürekli çalıştırıyorlar. Bunlar arasında kamera, konum, mikrofon ve Wi-Fi kontrolü de bulunuyor.
Uygulamalar arasında popüler sosyal medya uygulamaları da yer aldı. Öyle ki pek çoğumuzun telefonunda yüklü olan bu popüler uygulamalar arasında Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok ve LinkedIn da bulunuyor. Eğer izin verdiyseniz, cihazın Wi-Fi, konum ve galerisini sürekli olarak kontrol ediyorlar.