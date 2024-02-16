Chat GPT'nin yaratıcısı Open AI'ın yeni yapay zeka aracı Sora duyuruldu! Sora nasıl kullanılır?

Chat GPT ile dünyayı yapay zeka çağına taşıyan Open AI firması, şimdi de video alanında yeni bir atılıma imza attı. İsmi Sora olarak açıklanan yapay zeka, ilk günden büyük dikkat çekti. Kullanıma sunulmasıyla video üretimi alanında çığır açacağı iddia edilen Sora'nın ne gibi yenilikler getireceği, nasıl kullanılacağı gibi soruların yanıtlarını birlikte arayalım.

Bulutların üzerinde oturmuş kitap okuyan bir adam, bir mamut sürüsünün koşturması, birbiriyle savaşan korsan gemileri, uzayda bir adam... Bu videoları çekmek, büyük teknik imkanlarla, uzman ekiplerle ve pahalı prodüksiyonlarla ancak mümkün olabiliyor. Ancak yeni duyurulan yapay zeka, bütün bunları çok kolay ve ucuz bir şekilde yapabiliyor. Daha önce de video üreten çeşitli yapay zeka araçları duyurulsa da Chat GPT'nin yaratıcısı Open AI'ın duyurduğu Sora, tanıtımında gösterilenlerle yeni bir dünyanın kapısını aralayacağını gösterdi. Önceki yapay zeka video üretme araçlarıdan çok daha kaliteli ve neredeyse gerçekten çekilmiş gibi duran videolar, izleyenleri büyüledi. Peki bu nasıl mümkün olabildi? Sora, diğer yapay zekalardan farklı olarak ne yaptı?

SORA NASIL ÇALIŞIYOR? Yapay zeka ile video yapma yeni bir fikir değil. Metinden video üreten pek çok yapay zeka modeli var. En ünlüleri Stable Diffusion, Synthesys, Deepbrain AI ve benzerleri. Bu yapay zekalar çeşitli alanlarda özelleşmiş olsa da benzer modeller üzerine kurulu. En çok kullanılan yapay zeka modelleri, ecurrent networks, generative adversarial networks (GAN), autoregressive transformers... Bu modeller basit olarak şöyle çalışıyor; yapay zeka bir gürültü resmi oluşturuyor. Gürültü resimleri eski televizyonlardaki karıncalı siyah beyaz görüntüye benzetilebilir. Bu gürültüde yapay zeka, daha önce eğitildiği video ve resimlerden öğrendiklerine göre ve kullanıcının isteği doğrultusunda aşama aşama bir resme dönüştürüyor. Bu dönüştürme işlemi her saniye için belli sayıda resmi yan yana getirecek şekilde tekrarlanarak video oluşturulmuş oluyor. Temel olarak bir grup video ile eğitilen yapay zeka, kullanıcıya benzer videolar oluşturmaya çalışıyor.