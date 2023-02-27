ChatGPT nedir? Fırsat mı? Tehdit mi?

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, 2022 yılı sonlarına doğru ABD merkezli OpenAI şirketi tarafından kamuoyuna sunulmuş bir Yapay Zekâ bot (yazılımsal robot) sistemidir. 2015 yılında, başta Elon Musk olmak üzere önemli yatırımcıların destekleriyle kurulan OpenAI şirketi, misyonunu insanlığa faydalı Yapay Zekâ sistemleri geliştirmek olarak tanımlamış durumda. Dolayısıyla şirketin ortaya koyduğu araştırmalar ve ürettiği çözümler her zaman için insan-Yapay Zekâ etkileşimini baz alıyor. Her ne kadar diğer geliştirmeleri de önemli dönüm noktalarını içeriyor olsa da (örneğin DALL-E ve daha fazlası için: https://openai.com/research/), şirketin son zamanlarda ses getiren araştırmaları GPT (Generative Pre-trained Transformer / Üretici Ön-Eğitimli Dönüştürücü) adı verdikleri kompleks Derin Öğrenme modeline bağlanmış durumda. Özünde Yapay Zekâ’nın danışmanlı öğrenme ve takviyeli öğrenme yöntemlerini içeren; bu yöntemler aracılığıyla doğal dil tabanlı dönütler öğrenip oluşturabilen GPT, güncel 3.5 versiyonuyla birlikte ChatGPT sisteminin temelinde yer alıyor. İlerleyen zamanlarda çok yüksek olasılıkla yeni GPT versiyonlarıyla desteklenecek olan ChatGPT’yi kısaca gelişmiş sohbet botu olarak tanımlayabiliriz. Yani aslında ChatGPT, tıpkı akıllı mobil cihazlarımızda kullandığımız; -Siri gibi- akıllı asistanların (sohbet botlarının) türevinden başka bir şey değil. Ancak ChatGPT sahip olduğu geniş bilgi altyapısı ve insanlar ile kurduğu aktif öğrenme süreçleri yoluyla temel sohbet mantığını bir tür ansiklopedik kaynağa ya da icat / keşif odaklı araca dönüştürmüş bir sistem olarak dikkat çekiyor.