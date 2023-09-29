Çin'den Hindistan'ı Karıştıracak Açıklama! Hindistan'ın Uzay Aracı Ağustos Ayında Ay'ın Kutbuna İniş Yapmıştı

Hindistan yaptıkları açıklamaya göre Hindistan'ın uzay aracı Ağustos ayında Ay'ın kutbuna iniş yapmıştı. Çin'in kendi Ay programının babası olarak anılan Ouyang Ziyuan bu açıklamaya yalanladı.

Çin'den Hindistan'ı Karıştıracak Açıklama! Hindistan'ın Uzay Aracı Ağustos Ayında Ay'ın Kutbuna İniş Yapmıştı
Çin'den Hindistan'ı Karıştıracak Açıklama! Hindistan'ın Uzay Aracı Ağustos Ayında Ay'ın Kutbuna İniş Yapmıştı
Editör: Süleyman Daban
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Ağustos ayında Hindistan, Ay'a ayak basan dördüncü ülke olmuştu. Bunun yanında ayın güney kutbu yakınına ayak basan ilk ülke oldu. İniş aracı ve gezici, yere indiğinden beri, ayın çevresinde kalıcı olarak sıcaklığı ölçmek ve ay toprağının bileşimini analiz etmek için deneyler gerçekleştirdi.

Çin'den Hindistan'ı Karıştıracak Açıklama

Hindistan'ın Ay'ın kutbuna ayak basması ile insanlık tarihinde ilk kez Ay'ın yüzeyindeki suya dahil kanıtları, yüzey altındaki hareketi tespit etmiş ve Ay'ın güney kutbundaki sıcaklığı ölçen görev büyük bir başarı yakaladıklarını iddia etmişlerdi.

Çoğunlukla Çin'in kendi ay programının babası olarak anılan Ouyang Ziyuan, Çince yayınlanan Science Times gazetesine, Hindistan'ın Chandrayaan-3 Vikram Lander'ının ayın güney kutbundan çok uzakta olduğunu ve 69 derece güney enleminde bulunduğunu söyledi. Dünya'da bu enlem çizgisi Antarktika Dairesi'nin içinde yer alırken, Çin'in uzay programıyla övünmeden önce ayda güney kutbunun 88,5 ve 90 derece enlemleri civarında başladığını belirtti.

Çin'in kullandığı motorun çok daha gelişmiş olduğunu vurgulayan Ouyang Ziyuan, Çin'in uzay programı hakkında  Science Times'a Time'a şu ifadeleri kullandı:

2010 yılında Chang'e-2'nin fırlatılmasından bu yana yörünge araçlarını ve iniş araçlarını doğrudan Dünya-Ay transfer yörüngesine gönderme kapasitesine sahip; bu, fırlatma araçlarının sınırlı kapasitesi göz önüne alındığında Hindistan'ın henüz gerçekleştiremediği bir manevra.

Ouyang Ziyuan

Hindistan'ın teknik olarak Ay'ın güney kutbuna inmediğini öne süren bir fikri olsa da, bu Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından iddia edilen bir şey değil. İniş aracı, NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı tarafından yakalandığı Ay'ın güney kutbundan yaklaşık 600 kilometre (373 mil) uzağa indi.

Hindistan'ın uzay aracı ISRO, Güney Kutbu'na tam olarak olmasa da, Güney Kutbu'na diğer ülkelerden daha yakın bir yere indikleri konusunda herkes hem fikir. Bilim insanları Hindistan'ın uzay aracı konusunda etkileyici bir başarı olarak görüyor ve Güney Kutbu'nda olmasa bile bize ay toprağının ilginç kimyasal yapısını zaten anlatan bir görev, olarak ifade ediyorlar.

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