Dacia Duster Türkiye'de üretilmeye başlayacak! Peki fiyatları etkiler mi?
Türkiye'de çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Dacia ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Renault, Dacia'nın sevilen SUV modeli Duster'ın üretimini Bursa fabrikasında üretecek. Peki, fiyatları etkiler mi? Bu durumla ilgili bazı iddialar yer alıyor. İşte detaylar...
Ülkemizde sıfır otomobil fiyatları yükselişe geçmişken, son yaşananlar herkesi meraklandırdı. Otomobil piyasasındaki fiyat artışlar devam ederken Dacia Duster alacakları ise heyecanlandıran bir durum bekliyor olacak.
Yıllardır Romanya’da üretilip ve ülkemizde satışı devam eden Dacia Duster cephesinde gelişmeler yaşanıyor. Dacia Duster fiyatıyla da tüketicinin büyük ilgisini çekmeye devam ediyordu. Yalnız son gelen zamlarla birlikte SUV model Dacia Duster fiyatı da oldukça yüksek bir seviyeye çıktı.
DACİA DUSTER, ARTIK TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK
Dacia Duster, Romanya’da üretiliyor ve Türkiye’ye geliyordu. Artık Dacia Duster, Renault’un Bursa fabrikasında da üretilecek. Yerli Dacia Duster üretimi sayesinde fiyatların ciddi anlamda düşmesi de beklentilerden biri.
Modelin Türkiye’deki üretimine ne zaman başlanacağı konusunda henüz bir detay bulunmuyor. Duster, şu anda ülkemizde 613.000 TL’den başlayan fiyatlardan alıcı buluyor.