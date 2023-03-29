Dacia Duster Türkiye'de üretilmeye başlayacak! Peki fiyatları etkiler mi?

Yıllardır Romanya’da üretilip ve ülkemizde satışı devam eden Dacia Duster cephesinde gelişmeler yaşanıyor. Dacia Duster fiyatıyla da tüketicinin büyük ilgisini çekmeye devam ediyordu. Yalnız son gelen zamlarla birlikte SUV model Dacia Duster fiyatı da oldukça yüksek bir seviyeye çıktı.