DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
Yapay zeka alanındaki gelişmeler, birçok alanda yenilikler sunarken aynı zamanda küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor. DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek ücretli mi? İşte tüm yanıtlar...
Çin merkezli bir yapay zeka firması olan DeepSeek, geliştirdiği modellerle kısa sürede hem teknoloji dünyasında hem de finans piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Peki, DeepSeek nedir ve neden bu kadar etkili oldu?
DEEPSEEK NEDİR?
DeepSeek, 2023 yılında Çin’de kurulan ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, özellikle büyük dil modelleri (LLM) geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır.
DeepSeek’in en son modeli olan DeepSeek-V3, 671 milyar parametreye sahip olup, kodlama, matematiksel akıl yürütme ve mantık problemleri gibi alanlarda yüksek performans sergilemektedir.
DeepSeek modelleri, diğer yapay zeka modellerine kıyasla daha az işlem gücü ve maliyetle çalışabilmektedir. Bu maliyet etkin yaklaşım, yapay zeka sektöründe oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak görülmektedir.
DEEPSEEK'İN PİYASALARA ETKİSİ
Reuters tarafından yayınlanan bir habere göre, DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modelleri piyasaya sürüldükten sonra, teknoloji hisselerinde düşüş gözlemlendi.
DeepSeek’in geliştirdiği R1-Lite Preview gibi ücretsiz asistanlar, yapay zekanın çip üreticileri ve veri merkezleri gibi tedarik zincirlerinde artan talebine meydan okuyor. Şirketin bu yaklaşımı, yatırımcıların yapay zeka sektörüne dair beklentilerini sarsarak finans piyasalarında dalgalanmaya neden oldu.
DeepSeek Tarafından Geliştirilen Modeller
DeepSeek Coder (Kasım 2023)
Özellikle kodlama görevlerine odaklanan açık kaynaklı bir modeldir. MIT lisansı altında yayımlanmıştır.
DeepSeek LLM (Kasım 2023)
67 milyar parametreye sahip olup, GPT-4 gibi modellerle rekabet etmeyi hedeflemiştir.
DeepSeek-V2 (Mayıs 2024)
Daha düşük maliyetle piyasaya sürülen bu model, University of Waterloo Tiger Lab sıralamasında yedinci olmuştur.
DeepSeek-V3 (Aralık 2024)
671 milyar parametreye ve 14,8 trilyon tokenlık bir veri setine sahiptir. GPT-4o ile eşdeğer performans göstermiştir.
DeepSeek R1-Lite-Preview (Kasım 2024)
Mantıksal çıkarım, matematiksel akıl yürütme ve gerçek zamanlı problem çözme konularında ileri yeteneklere sahip bir modeldir.