Depremler neden Batı'ya kayıyor? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı

- Orta Marmara çukurluğundan Tekirdağ'a kadar olan Tekirdağ fayının biz kırılmış olduğunu biliyoruz. Özellikle 1912 Şarköy depremi sırasında ki o deprem sadece karada olmamış denizdeki o kısmı da kırmış ve büyük ölçüde enerjisini boşaltmıştır. Tekirdağ fayının kırılmış olduğunu biz denizaltı araştırmalarıyla saptadık.