DIGIAGE Oyun Geliştirme Kış Kampı Bilişim Vadisi'nde: Türk Devletleri Teşkilatı da destek veriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesi'ndeki kampa, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş katkı sağlıyor.

Oyun geliştiriciler, burada hem üretim yapıyor hem de eğleniyor. Kış kampının odağında, ekip olmuş şekilde üretim yapabilen veya şirketleşip doğru büyüme için yatırım seçeneklerini değerlendiren startuplar yer alıyor.

Geleneksel oyun kategorileriyle metaverse, blockchain gibi yeni nesil içerik fikirlerinin de projeye dönüşeceği kampta, takımların ortaya çıkardıkları yeni oyun fikirlerinden bazıları DIGIAGE tarafından desteklenecek.