DSÖ yapay zekaya karşı uyarıyor! ChatGPT kullanırken dikkatli olun! Test edilmemiş yöntemleri...
Hayatımıza her gün yeni bir yapay zeka uygulaması ekleniyor. Yapay zekanın hayatımızdaki yeri artarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yapay zekaya karşı önemli uyarılarda bulundu.
Yapay zeka sistemleri her gün kendilerini güncelleyen sistemlerdir. Genel internet ağından sürekli bilgiler alan ancak bu bilgilerin doğruluğunu test edemeyen ChatGPT gibi sistemlere karşı önemli uyarılarda bulunuldu.
Açıklamada, ChatGPT, Google Bard gibi Büyük Dil Modellerinin (LLM) yetersiz şartlara sahip ortamlarda hastalığın teşhisine yardımcı olmasının yanı sıra beraberinde riskler de barındırdığı için kullanımında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
DSÖ'nün, sağlık çalışmalarına katkı sağlaması için LLM kullanılması konusunda "hevesli" olduğu vurgulanan açıklamada, ancak test edilmemiş sistemlerin hızla benimsenmesinin hataya yol açabileceği ve hastalara zarar verebileceği kaydedildi.
Açıklamada, LLM'in tutarlı şekilde uygulanmadığına dair endişelerin bulunduğu ve bu uygulamanın yapay zekaya olan güveni de aşındırabileceği aktarıldı.