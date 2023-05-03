Dünya Meteoroloji Örgütü’nden korkutan uyarı: El Nino kasıp kavuracak

"DÜNYA, EL NİNO’YA HAZIRLANMALI"

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “Son üç yıldır soğutan bir La Nina’ya sahip olmamıza ve bunun küresel sıcaklık artışında geçici bir fren görevi görmesine rağmen, rekor düzeydeki en sıcak sekiz yılı daha yeni yaşadık. Bir El Nino’nun gelişimi, büyük olasılıkla küresel ısınmada yeni bir artışa yol açacak ve sıcaklık rekorları kırma olasılığını artıracak” açıklamasını yaptı.