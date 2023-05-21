Dünya'da su nasıl oluştu?

İlk yıldızların içi o kadar sıcaktı ki, hidrojen diğer elementleri oluşturmaya başladı. Bunlar arasında oksijen de vardı. Uzun bir süre sonra bu yıldızlar öldü ve patladı. Bu patlamalar evrene yeni elementler yaydı. Bu elementler de birleşerek yeni maddeler oluşturdu. H2O ya da su da bunlardan biriydi. Su molekülleri güneş sistemimizin başlangıcından beri mevcuttu.