Dünya'da su nasıl oluştu?
Suya erişimimiz olduğu için ne kadar şanslı olduğumuzu unutmak kolaydır. Ama hiç merak ettiniz mi, tüm suyumuz nereden geliyor? Dünya bu kadar çok suya sahip tek gezegen mi?
Suyun nereden geldiğini bulmak için suyun neyden yapıldığını düşünmeliyiz. Dünyamızdaki her şeyin küçük yapı taşlarından oluştuğunu zaten biliyor olabilirsiniz. Bu küçük bloklara atom denir. Atomlar bir araya geldiklerinde molekülleri oluştururlar. Su, dihidrojen oksit adı verilen bir molekülden oluşur. Bu, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomuna sahip olduğu anlamına gelir. Bu ismin kısa versiyonunu duymuş olabilirsiniz-H2O
Suyun nereden geldiğini merak ettiğimizde, öncelikle hidrojen ve oksijenin nereden geldiğini düşünmemiz gerekir. Bunu anlamak için evrenimizin başlangıcına kadar geri gitmemiz gerekiyor! Hidrojen neredeyse evrenin başlangıcından beri var olmuştur. Elementlerin en basitidir. Oksijen ise çok daha sonraları, yüz milyonlarca yıl sonrasına kadar var olmamıştır!
İlk yıldızların içi o kadar sıcaktı ki, hidrojen diğer elementleri oluşturmaya başladı. Bunlar arasında oksijen de vardı. Uzun bir süre sonra bu yıldızlar öldü ve patladı. Bu patlamalar evrene yeni elementler yaydı. Bu elementler de birleşerek yeni maddeler oluşturdu. H2O ya da su da bunlardan biriydi. Su molekülleri güneş sistemimizin başlangıcından beri mevcuttu.
Dünya oluşurken içinde su molekülleri de vardı. Peki bu, bugün Dünya'da gördüğümüz suyu açıklıyor mu? Bilim insanları bundan tam olarak emin değil! Suyun birkaç olası kaynağı var. Bilim insanları bu açıklamaların her ikisinin de kısmen doğru olabileceği teorisini ortaya atıyor. Bunlardan ilki, Dünya'nın derinliklerinde bulunan su moleküllerinin uzun yıllar boyunca yavaş yavaş yüzeye çıkmasıdır. Başka bir deyişle, Dünya'nın büyük bir bölümünü kaplayan su, başlangıçtan beri gezegenin bir parçasıydı!