Arkeobotanik kanıtlar Ürdün'ün kuzeydoğusunda 14.400 yıl önce ekmeğin kökenini ortaya koyuyor
Neolitik tarımsal yaşam biçiminin ortaya çıkmasından 4.000 yıl önce Natufian avcı-toplayıcıları tarafından ekmek benzeri ürünlerin hazırlandığına dair en eski deneysel kanıtları rapor ediyoruz.
Dünyada tüketilen en önemli gıda maddelerinden biri olmasına rağmen, ekmeğin kökenleri hala büyük ölçüde bilinmemektedir. Burada, Neolitik tarımsal yaşam biçiminin ortaya çıkmasından 4.000 yıl önce Natufian avcı-toplayıcıları tarafından ekmek benzeri ürünlerin hazırlandığına dair en eski deneysel kanıtları rapor ediyor.
Kömürleşmiş yiyecek kalıntılarının keşfi, ekmek benzeri ürünlerin erken dönem üretimine yönelik operasyon zincirinin yeniden yapılandırılmasına olanak sağlamıştır. Sonuçlar. yassı ekmek benzeri ürünler üretmek için evcilleştirilmiş tahılların yabani atalarının örneğin yabani buğday yumrularının kullanıldığını göstermektedir.
Ekmek gibi tahıl bazlı yemekler, neolitik çiftçiler geçimlerini sağlamak için evcilleştirilmiş tahıl türlerinin yetiştirilmesine güvenmeye başladıklarında muhtemelen temel gıda maddeleri haline gelmiştir.
Ekmeğin kökenleri uzun zamandır güneybatı Asya'da Neolitik dönemde tarımın ortaya çıkışı ve tahıl evcilleştirmesi ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada, Ürdün'ün kuzeydoğusunda yer alan ve avcı-toplayıcı yerleşimi olan Shubayqa kömürleşmiş yiyecek kalıntısını analiz edildi.