Arkeobotanik kanıtlar Ürdün'ün kuzeydoğusunda 14.400 yıl önce ekmeğin kökenini ortaya koyuyor

Dünyada tüketilen en önemli gıda maddelerinden biri olmasına rağmen, ekmeğin kökenleri hala büyük ölçüde bilinmemektedir. Burada, Neolitik tarımsal yaşam biçiminin ortaya çıkmasından 4.000 yıl önce Natufian avcı-toplayıcıları tarafından ekmek benzeri ürünlerin hazırlandığına dair en eski deneysel kanıtları rapor ediyor.