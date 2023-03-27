Dünyanın en hızlı 10 treni: Hangi ülke açık ara ilk sırada?

CR400 FUXING – ÇİN: 350 KM/SA



Toplu taşıma hatlarında dünyanın en hızlı trenine sahip olan Çin, şehirlerarası yolculukların da en hızlısını geliştirmiş bulunuyor. Tren, test sürüşlerinde 420 km/sa hıza kadar ulaşan CR400 Trenleri, yolcularını taşırken ise maksimum 350 km/sa hıza çıkıyor.

Pekin-Şangay-Hong Kong ve Peki-Harbin hatlarında 2 adet CR400 hızlı tren çalışıyor. Otonom olması sayesinde CR400, dünyanın tek otomatik hızlı treni olma özelliği de taşıyor.

1200 kişi kapasiteli ve 16 vagonluk CR400 trenlerinin vagonlarında akıllı cam ekranlarından eğlence paketlerine kadar sayısız teknoloji ile keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor.