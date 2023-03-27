Dünyanın en hızlı 10 treni: Hangi ülke açık ara ilk sırada?
Dünyanın en hızlı arabası, en hızlı uçağı ve en hızlı treni gibi ulaşım araçlarının hızları hep merak edilmiştir. Hızlı trenler ise uzun mesafeli toplu ulaşımda büyük bir kurtarıcı teknoloji olmaları yönüyle önemliler. Peki, dünyanın en hızlı treni hangisi?
SHANGHAİ MAGLEV – ÇİN: 460 KM/SA
Maglev teknolojisi dünyanın en büyük şehirlerinden birinde toplu taşımada kullanılan bu tren. Kelimenin tam anlamıyla uçan ve dünyanın en hızlı trenlerden biri olan Maglev’in tekerlekleri bulunmuyor. Manyetik kaldırma teknolojisi sayesinde rayların üzerinde adeta uçtuğunu söylemek mümkün. Tren, 30 kilometrelik Pudong havalimanından şehir merkezindeki Longyang Yolu İstasyonu arasını 460 km/sa hızla sadece 7,5 dakikada alıyor. Süper güçlü mıknatısların üzerinde gittiği için yere değmediğinden dolayı sürtünme olmuyor bu özelliği de treni hem hızlı hem de son derece sallantısız hale getiriyor.
Çinli mühendisler 600 km/sa hıza ulaşabilen Maglev trenler geliştirmeye devam ediyorlar. Böylelikle ülkeyi boydan boya geçecek hatlar kurarak dünyanın en büyük ülkelerini hızlı trenlerle aşmaya hazırlanıyorlar.
CR400 FUXING – ÇİN: 350 KM/SA
Toplu taşıma hatlarında dünyanın en hızlı trenine sahip olan Çin, şehirlerarası yolculukların da en hızlısını geliştirmiş bulunuyor. Tren, test sürüşlerinde 420 km/sa hıza kadar ulaşan CR400 Trenleri, yolcularını taşırken ise maksimum 350 km/sa hıza çıkıyor.
Pekin-Şangay-Hong Kong ve Peki-Harbin hatlarında 2 adet CR400 hızlı tren çalışıyor. Otonom olması sayesinde CR400, dünyanın tek otomatik hızlı treni olma özelliği de taşıyor.
1200 kişi kapasiteli ve 16 vagonluk CR400 trenlerinin vagonlarında akıllı cam ekranlarından eğlence paketlerine kadar sayısız teknoloji ile keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor.
ICE3 – ALMANYA: 330 KM/SA
“Beyaz Solucan” olarak da bilinen ICE3 Avrupa’nın en hızlı treni. Almanya’nın dünyaca ünlü tren üreticisi InterCity Express’in Almanya’nın pek çok yerinde çalışmakta olan hatları bulunuyor. Üretilen trenler başta Türkiye olmak üzere İspanya’dan Rusya’ya kadar çeşitli şirketlere satılıyor. Köln-Frankfurt hattı için özel olarak üretilen ICE3, İki buçuk saatlik mesafeyi 62 dakikaya indiriyor. ICE3, normal şartlarda 300 km/sa hızla gidiyor ancak özel durumlarda makinistlerine 330 km/sa hıza çıkma yetkisi veriliyor. ICE3’ün farkı, 8 vagona dağıtılan toplam 16 elektrikli motordan sağlanan 11.000 beygir gücünden geliyor.
TGV – FRANSA: 320 KM/SA
TGV (Büyük Vitesse Treni) dünyada yüksek hızlı trenlerin öncüsü kabul edilir. Fransızların 2. Dünya Savaşı sonrası başlayan demiryolu endüstrisinin en önemlilerinden biri olmuştur. Fransızlar sadece tren üretmekle kalmadı aynı zamanda sürekli olarak kendi kırdıkları rekorları geçerek rakiplerinin olmadığı bir dünya yarattılar.
TGV ilk kez 1955 yılında 33 km/sa hıza ulaştı. Sonrasında 1981’de 380 km/sa ve 1990’da ise büyük bir başarı ile 515,3 km/sa hızla kendi rekorunu tazeledi. Günümüz rekoru ise yine TGV’ye ait. 3 Nisan 2007’de saniyede 150 metre ve saatte 574.8 kilometre hıza ulaşarak rakipsizliğini perçinledi.
TGV, ticari yolculuklarda, kapasitesinin tamamını kullanmıyor. Potansiyelinin sadece yarısını kullanarak 320 km/sa hızla gidiyor. Fransa’yı hem birbirine hem de çevre ülkelerin büyük başkentlerine bağlayan TGV İspanya, Güney Kore, Fas ve ABD’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.