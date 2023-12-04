Dünyanın En Ölümcül Bitkileri

2. Zakkum

Antik Roma'da Yaşlı Pliny'nin tanımladığı zakkum, göz alıcı çiçekleriyle bilinen güzel bir bitkidir. Yaygın olarak çit ve süs bitkisi olarak yetiştirilmesine rağmen zakkum bitkisinin tüm kısımları ölümcüldür ve oleandrin ve neriin olarak bilinen öldürücü kalp glikozitlerini içerir. Zakkum yenildiği takdirde kusmaya, ishale, düzensiz nabızlara, nöbetlere, komaya ve ölüme neden olabilir ve yapraklarla ve özsuyuyla temasın bazı insanlar için cildi tahriş ettiği bilinmektedir. Nitekim zakkumdaki toksinler o kadar güçlü ki, çiçekleri ziyaret eden arıların yaptığı balı yiyen insanlar hastalanıyor! Neyse ki, zakkum zehirlenmesinden kaynaklanan ölümler nadirdir, çünkü bitki çok acıdır ve bu nedenle bitki örtüsünü örnekleyen herkesi hızla caydırır.