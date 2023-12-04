Dünyanın En Ölümcül Bitkileri
Yeteri kadar masum görünse de bu bitkilerin meyvesinden bir tane bile denemeniz sizin için oldukça kötü sonuçlar doğurabilir. Dünyanın en ölümcül bitkilerini araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.
1. Tütün
Tütün dünyada en çok yetiştirilen ticari gıda dışı bitkidir. Bitkinin tüm kısımları, özellikle yaprakları, toksik alkaloitler olan nikotin ve anabazin içerir ve yenildiğinde ölümcül olabilir. Kalp zehiri olarak tanımlanmasına rağmen, tütünden elde edilen nikotin dünya çapında yaygın olarak tüketilmektedir ve hem psikoaktif hem de bağımlılık yapıcıdır. Tütün kullanımı yılda 5 milyondan fazla ölüme neden oluyor ve bu da onu belki de dünyadaki en ölümcül bitki yapıyor.
2. Zakkum
Antik Roma'da Yaşlı Pliny'nin tanımladığı zakkum, göz alıcı çiçekleriyle bilinen güzel bir bitkidir. Yaygın olarak çit ve süs bitkisi olarak yetiştirilmesine rağmen zakkum bitkisinin tüm kısımları ölümcüldür ve oleandrin ve neriin olarak bilinen öldürücü kalp glikozitlerini içerir. Zakkum yenildiği takdirde kusmaya, ishale, düzensiz nabızlara, nöbetlere, komaya ve ölüme neden olabilir ve yapraklarla ve özsuyuyla temasın bazı insanlar için cildi tahriş ettiği bilinmektedir. Nitekim zakkumdaki toksinler o kadar güçlü ki, çiçekleri ziyaret eden arıların yaptığı balı yiyen insanlar hastalanıyor! Neyse ki, zakkum zehirlenmesinden kaynaklanan ölümler nadirdir, çünkü bitki çok acıdır ve bu nedenle bitki örtüsünü örnekleyen herkesi hızla caydırır.
3. Tespih Bezelyesi
Tespih bezelyesi tohumlar, son derece ölümcül bir ribozom inhibe edici protein olan abrin içerir. Tespih bezelye tropik bölgelere özgüdür ve sıklıkla takılarda ve dua tesbihlerinde kullanılır. Tohumlar sağlamsa zehirli olmasa da çizilen, kırılan veya çiğnenen tohumlar öldürücü olabilir. Bir yetişkini öldürmek için yalnızca 3 mikrogram abrin yeterlidir; bu, bir tohumdaki zehir miktarından daha azdır ve çok sayıda mücevher üreticisinin, tohumlarla çalışırken kazara parmaklarını deldikten sonra hastalandığı veya öldüğü söylenir. Risin gibi abrin de hücrelerde protein sentezini engeller ve dört gün içinde organ yetmezliğine neden olabilir.
4. Hint Fasulyesi
Yaygın olarak süs bitkisi olarak yetiştirilen hintyağı fasulyesi, Afrika'ya özgü çekici bir bitkidir. İşlenmiş tohumlar hint yağının kaynağı olmakla birlikte, doğal olarak risin zehirini içerirler ve küçük miktarlarda öldürücüdürler. Bir çocuğu öldürmek için yalnızca bir veya iki tohum, bir yetişkini öldürmek için ise sekiz tohum yeterlidir. Risin, hücrelerdeki proteinlerin sentezini engelleyerek çalışır ve şiddetli kusmaya, ishale, nöbetlere ve hatta ölüme neden olabilir.