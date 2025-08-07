DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor

DxOMark verilerine göre, fotoğraf kalitesinde dünyanın en iyisi artık vivo X200 Ultra! Rakiplerini tek tek alt eden cihaz, kamera performansında altın sınıfa girdi. Ancak video performansındaki küçük fark, genel sıralamada liderliği OPPO’ya kaptırmasına yol açtı.

DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor - Resim: 1

Bahar aylarında tanıtılan vivo X200 Ultra, DxOMark tarafından yapılan kapsamlı testler sonucunda fotoğraf performansında dünyanın en iyisi olmayı başardı. 

DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor - Resim: 2

167 puanlık toplam skorla genel sıralamada ikinci sırada yer alan amiral gemisi model, fotoğraf çekim kalitesiyle zirveye adını yazdırdı.

DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor - Resim: 3

DxOMark’ın yayınladığı puanlara göre X200 Ultra:

Fotoğraf genel puanı: 173
Ana kamera: 174
Bokeh modu: 175 (dünyanın en iyisi)
Ultra geniş açı: 169 (dünyanın en iyisi)
Telefoto kamera: 167 (dünyanın en iyisi)

DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor - Resim: 4

Video performansı tarafında ise toplam 156 puan alan cihaz, OPPO Find X8 Ultra'nın gerisinde kaldı.

Ana kamera video: 161
Ultra geniş açı video: 141
Telefoto video: 140 (dünyanın en iyisi)

DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor - Resim: 5

İşte DxOMark’ın açıkladığı güncel verilere göre dünyanın en iyi kameralı telefonları sıralaması şöyle:

DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor - Resim: 6

1. OPPO Find X8 Ultra

DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor - Resim: 7

2. Vivo X200 Ultra

DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor - Resim: 8

3. Huawei Pura 70 Ultra – 163 puan

DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor - Resim: 9

4. iPhone 16 Pro Max – 161 puan

DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor - Resim: 10

5. Google Pixel 9 Pro XL – 160 puan

