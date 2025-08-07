DxOMark zirveyi açıkladı! Bu telefonlar fotoğraf konusunda rakip tanımıyor
DxOMark verilerine göre, fotoğraf kalitesinde dünyanın en iyisi artık vivo X200 Ultra! Rakiplerini tek tek alt eden cihaz, kamera performansında altın sınıfa girdi. Ancak video performansındaki küçük fark, genel sıralamada liderliği OPPO’ya kaptırmasına yol açtı.
Bahar aylarında tanıtılan vivo X200 Ultra, DxOMark tarafından yapılan kapsamlı testler sonucunda fotoğraf performansında dünyanın en iyisi olmayı başardı.
167 puanlık toplam skorla genel sıralamada ikinci sırada yer alan amiral gemisi model, fotoğraf çekim kalitesiyle zirveye adını yazdırdı.
DxOMark’ın yayınladığı puanlara göre X200 Ultra:
Fotoğraf genel puanı: 173
Ana kamera: 174
Bokeh modu: 175 (dünyanın en iyisi)
Ultra geniş açı: 169 (dünyanın en iyisi)
Telefoto kamera: 167 (dünyanın en iyisi)
Video performansı tarafında ise toplam 156 puan alan cihaz, OPPO Find X8 Ultra'nın gerisinde kaldı.
Ana kamera video: 161
Ultra geniş açı video: 141
Telefoto video: 140 (dünyanın en iyisi)
İşte DxOMark’ın açıkladığı güncel verilere göre dünyanın en iyi kameralı telefonları sıralaması şöyle:
1. OPPO Find X8 Ultra
2. Vivo X200 Ultra
3. Huawei Pura 70 Ultra – 163 puan
4. iPhone 16 Pro Max – 161 puan
5. Google Pixel 9 Pro XL – 160 puan