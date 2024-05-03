Ece Seçkin'in klibinde kullanılan AR-VR-MR nedir? Arttırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik ve Karma Gerçeklik arasındaki farklar neler?

AR NEDİR?

Türkçeye Arttırılmış Gerçeklik olarak çevrilen ve İngilizce Augmented Reality kelimelerinin baş harflerinden türetilen AR teknolojisinin tarihi 1968 yılına kadar uzanmaktadır. Özünde bilgisayar ortamında üretilen üç boyutlu bir nesnenin gerçek dünyaya entegre edilmesi olarak tanımlayabileceğimiz AR'nin isim babası ise, Boein şirketinin araştırmacıları Tom Caudel ve David Mizell'dir. AR, ilk olarak 1968 yılında ABD’nin Harvard Üniversitesi bilgisayar araştırmacısı Ivan Sutherland tarafından geliştirilmiştir. Teknoloji, Myron Kueger’in 1974’te kullanıcı göstergesinde gölgeler üreten Videoplace sistemini geliştirmesiyle başka bir seviyeye evrilmiştir. Bu teknoloji için, günümüzde bildiğimiz Arttırılmış Gerçeklik gözlüklerinin atası denilebilir. Videoplace sistemi, 1999 yılında NASA tarafından uzayda kullanılmasıyla kamuoyunun gündemine gelmiştir. İlk ticari kullanımı ise 2008 yılında, Alman bir otomobil firmasının reklamı için kullanılmasıyla olmuştur.

2008 tarihinden itibaren AR teknolojisi pek çok ticari ve kültürel yapımda kullanılan bir teknoloji olmuştur.

Bu teknolojinin çalışma prensibi aslında oldukça basittir. Bilgisayar ortamında üretilen dijital görüntü, ses gibi verileri, gerçek dünyaya entegre etmeyi amaçlar. Bunun için çeşitli araçlar kullanır. Günümüzde Arttırılmış Gerçeklik gözlükleri ile bu yapılabilir. Diğer yandan cep telefonunda da Arttırılmış Gerçeklik çeşitli uygulamalarla yapılabilmektedir. Bunun en popüler örneği, bir kaç yıl önce çıkan ve dünyada çok sayıda kullanıcıya sahip olan Pokemon GO oyunudur. Cep telefonunda Arttırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanan oyun, gerçek mekanlarda kullanıcıların pokemon avlamasını sağlamaktadır.