Einstein'ın özel görelilik kuramı doğru mu? Sidney Üniversitesi uzayda uzak galaksileri gözlemledi!

Nature Astronomy, 3 Temmuz 2023'te yeni bir çalışma yayınladı. Bu çalışmada, yaklaşık 200 kuasarın karmaşık titreşimini çözmek için yirmi yıllık gözlemi kullanıyorlar. Bu titremenin içinde gömülü olan, genişleyen uzayın izidir. Sadece bir milyar yaşındayken evrenin beş kat daha yavaş çalıştığını gösteriyor.

Böylece, kuasarların kozmosun kurallarına uyduklarını buldular ve modern kozmolojiye bir meydan okuma oldukları fikrini bir kenara bıraktılar.