Elektrikli otomobil almadan önce bilmeniz gerekenler
Otomotiv dünyası, son dönemlerde elektrikli otomobil furyasına kapılmış durumda. Ancak ilgi çekici bu otomobillerin bazı avantajları ve dezavantajları da bulunuyor. İşte elektrikli otomobil almadan önce bilmeniz gerekenler...
BATARYA
WebTekno.com'un haberine göre; Elektrikli otomobillerde kullanılan bataryalar, bugün hayatın büyük bir bölümünde görülen lityum-iyon pillerden oluşmaktadır. 1 tonluk bir araba, yolcu ve yük olduğu zaman, lityum-iyon pillerin sayısı yüzlere, bazen de binlere ulaşır. Elektrikli otomobillerde aldığınız her karar, batarya tüketimini değiştirir.
Elektrikli otomobillerin batarya tüketim hızı, fosil yakıtlı araçlardakine çok benzerdir. Nasıl ki hem yük hem yolcu ile doldurulmuş bir arabanın yakıt tüketiminde artış yaşanır, elektrikli otomobillerde de aynı durumla karşılaşılır.
Zira elektrik motorlarının üzerindeki yük artar ve bu da anlık batarya tüketimini artıracaktır. Eğer bulunduğunuz yerde çok fazla yokuş çıkmak zorunda kalıyorsunuz, batarya tüketimi yine artacaktır. Bu yüzden, bir elektrikli araba satın alırken, bu aracı nerede kullanacağınızı düşünerek hareket etmelisiniz.
MENZİL
Bir elektrikli arabanın bataryası, o aracın menzilini belirleyen esas hususlardan bir tanesidir. Batarya kapasitesi ne kadar büyük olursa, aracın normal şartlarda alabileceği yol da o kadar artacaktır. Bu yüzden, bir elektrikli araba satın alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, aracın menzil değeridir.
Nasıl ki fosil yakıtlı arabalar için fabrikadan belirli yakıt tüketim değerleri verilir ancak bu seviyeye bir türlü ulaşılamaz, elektrikli arabalarda da menzil genelde yüzde 100 kullanılamaz.
Elektrikli arabalarda menzili etkileyen durumlar:
• Aracın teknik kullanım şekli
• Aracın fiziki kullanım şekli
• Aracın kullanıldığı yolun durumu
• Hava koşulları
• Ağırlık