Elektrikli otomobil almadan önce bilmeniz gerekenler

Elektrikli otomobillerin batarya tüketim hızı, fosil yakıtlı araçlardakine çok benzerdir. Nasıl ki hem yük hem yolcu ile doldurulmuş bir arabanın yakıt tüketiminde artış yaşanır, elektrikli otomobillerde de aynı durumla karşılaşılır.

Zira elektrik motorlarının üzerindeki yük artar ve bu da anlık batarya tüketimini artıracaktır. Eğer bulunduğunuz yerde çok fazla yokuş çıkmak zorunda kalıyorsunuz, batarya tüketimi yine artacaktır. Bu yüzden, bir elektrikli araba satın alırken, bu aracı nerede kullanacağınızı düşünerek hareket etmelisiniz.