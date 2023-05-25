En fazla radyasyon yayan 10 akıllı telefon hangisi? İşte o araştırma
Akıllı telefonlardaki radyasyon seviyesdi, FCC, SAR değeriyle ölçülüyor. Bu deüerler Üst sınır olarak kilo başına 1.6 watt'ı belirtilmiştir. Ancak Amerikan Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) göre bazı akıllı telefon modelleri 1.79 SAR değeriyle fazla radyasyon yaydığı belirlendi. İşte o telefonlar.
Akıllı telefonların radyasyon yaydıkları bilinen bir gerçek. Her elektronik cihaz farklı seviyelerde de olsa kullanıcılarına radyasyon veriyor. Ancak bilime göre radyasyonun kabul edilebilir bir seviyesi var.
Amerikan Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) göre akıllı telefonlardaki radyasyonun insanlara zarar verdiğine dair güvenilir bir bilimsel kanıt bulunmuyor.
Yine de radyasyon seviyeleri merak edilen bir konu. Bankless Times'ın Almanya Federal Radyasyon Ofisi verilerine dayanarak yaptığı araştırmayla en fazla radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu telefonların bir kısmı Türkiye'de satılmazken bir kısmı ise iç pazarda bulunuyor.
Android cihazlar üzerine yapılan bu incelemede SAR değerleri baz alındı. FCC, SAR değerinde üst sınır olarak kilo başına 1.6 watt'ı belirlemişti. Listedeki 10 telefondan dokuzu bu seviyenin altında yer alıyor.