En fazla radyasyon yayan 10 akıllı telefon hangisi? İşte o araştırma

Yine de radyasyon seviyeleri merak edilen bir konu. Bankless Times'ın Almanya Federal Radyasyon Ofisi verilerine dayanarak yaptığı araştırmayla en fazla radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu telefonların bir kısmı Türkiye'de satılmazken bir kısmı ise iç pazarda bulunuyor.