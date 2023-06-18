En hızlı 10 Android cep telefon modeli
AnTuTu, globalde aralık ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. İşte ilk 10 en hızlı Android telefon...
Akıllı telefon sektöründeki hareketlilik sürüyor. Son zamanlarda birbirinden farklı tasarıma sahip birçok model kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar da her ay yeni listeleriyle devam ediyor.
Buna göre Aralık ayının şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’den güç alan Vivo X90 Pro+ oldu. Toplamda 1 milyon 290 bin 933 puan alan telefonu 1 milyon 272 bin 766 puanlı iQOO 11 Pro takip etti.
Listenin üçüncüsüyse 1 milyon 108 bin 94 puanla ROG Phone 6 oldu. Bir sonraki sırada karşımıza çıkan model Lenovo Legion Y70. 1 milyon 104 bin 884 puana sahip modelin ardından beşinci sırada 1 milyon 71 bin 459 puanla ZenFone 9 geliyor.
İŞTE ARALIK AYININ EN HIZLI 10 ANDROİD TELEFONU:
Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 290 bin 933 puan
iQOO 11 – 1 milyon 272 bin 766 puan
ROG Phone 6 – 1 milyon 108 bin 94 puan
Lenovo Legion Y70 – 1 milyon 104 bin 884 puan
ZenFone 9 – 1 milyon 71 bin 459 puan
Xiaomi 12T Pro – 1 milyon 60 bin 570 puan
Redmi K50 Ultra – 1 milyon 59 bin 149 puan
iQOO Neo 7 – 1 milyon 34 bin 71 puan
Black Shark 5 Pro – 1 milyon 28 bin 316 puan
Galaxy Z Fold 4 – 1 milyon 7 bin 192 puan.