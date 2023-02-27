En iyi 10 Android cep telefonu
Gelişen teknoloji ile cep telefonlarının çeşitliliği arttı. Bu nedenle telefonunu yenilemek isteyenler veya ilk kez alacaklar, en iyi cep telefon modellerinin özelliklerini sıkça araştırıyor. Peki, en iyi android cep telefonları neler?
GOOGLE PIXEL 7
• Google Pixel 7 90HZ ekran yenileme hızı sunuyor. Kablosuz şarj özelliği bulunan cihaz 6.7 inç AMOLED ekrana sahip.
• Google Pixel Pro ise Pixel 7'ye göre 120 HZ ekran yenileme özelliğiyle daha akıcı bir performans sunuyor.
• İki cihaz da Google'ın üretmiş olduğu Tensor G2 çipi tarafından destekleniyor.
SAMSUNG GALAXY S23
• Samsung Galaxy S23 6.1 - S23+ 6.6 - Galaxy S23 Ultra 6.8 inç boyutunda.
• Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alan telefonlar, kullanıcılara 120HZ ekran yenileme hızı sunuyor.
• Ayrıca AMOLED ekran ile görüntüleri çok daha net ve parlak görmenizi sağlıyor.
SAMSUNG GALAXY M33
• Ekran: 6,6 inç, 1080 x 2408 piksel
• İşlemci: Samsung Exynos 1280
• RAM: 6 GB
• Depolama: 128 GB
• Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
• Ön Kamera: 8 MP
GOOGLE PIXEL 6A
• Performans işlemcisi olarak, Google'ın kendi ürettiği Google Tensor çipi kullanılıyor.
• 6.1 inçlik OLED ekrana sahip olan cihaz kolaylıkla tek elle kullanılabiliyor.
• Cihazda ekran yenileme hızı ise 60HZ.