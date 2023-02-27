En iyi 10 Android cep telefonu

GOOGLE PIXEL 7

• Google Pixel 7 90HZ ekran yenileme hızı sunuyor. Kablosuz şarj özelliği bulunan cihaz 6.7 inç AMOLED ekrana sahip.

• Google Pixel Pro ise Pixel 7'ye göre 120 HZ ekran yenileme özelliğiyle daha akıcı bir performans sunuyor.

• İki cihaz da Google'ın üretmiş olduğu Tensor G2 çipi tarafından destekleniyor.