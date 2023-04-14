En iyi 10 samsung telefon modeli
Teknoloji meraklılarının vazgeçilmezi olan Samsung, yepyeni özelliklerle donatılmış telefon modelleriyle kullanıcıların bir numaralı tercihi olmayı başarıyor. Kaliteli ve şık tasarımıyla hemen her bütçeye uygun en iyi Samsung telefon modellerini bir araya getirdik.
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA
Samsung'un en iyi telefonu hangisi diye soruyorsak bu soruya Samsung Galaxy S21 Ultra cevabını verebiliriz. Yüksek fiyatıyla dudak uçuklatsa bile güçlü performansıyla kullanıcılarını memnun etmeyi başaran Samsung Galaxy S21 Ultra, devrim niteliğinde fotoğraflar için eşsiz kameraya sahiptir. Samsung'un en son çıkan bu telefonunun 4 kameralı benzersiz tasarımı sayesinde tek seferde 8K sinematik videolar çekebilir ve daha önce görmediğiniz kalitede fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Ek olarak bu cihaz 5G’yi desteklemektedir ve bu sayede size yüksek hızlı internet sunabilmektedir.
SAMSUNG GALAXY Z FOLD2
Katlanabilir telefonların en iyi temsilcilerinden olan Samsung Galaxy Z Fold2, üstün performansıyla göz dolduruyor. Mobil cihaz dünyasında yeni bir devri aralayan cihaz, piyasadaki en teknolojik ürünlerden birisi. Cam teknolojisi olarak Corning Gorilla Glass'ı kullanan telefon, bu sayede oldukça sağlam ve esnektir. Ayrıca cihaz en iyi 5G destekli yongalardan olan Snapdragon 865+'ı kullanmaktadır. Bu sayede rakiplerinden bir adım öne çıkan telefon, kullanıcıları tarafından çok sevilmektedir.
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA
En iyi Samsung telefonlar listemize Note 20 Ultra ile devam ediyoruz. Nefes kesici mistik renkleriyle şık bir tasarımı olan cihaz, Samsung'un 3 kameralı telefon modellerinden birisidir. Ekran teknolojisi olarak Corning Gorilla Glass Victus'u kullanan telefon, S Pen'e sahiptir. Bu kalem sayesinde telefon üzerinden birçok işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ek olarak cihazın 256 GB depolaması ve 1 TB'a kadar arttırılabilen hafızası sayesinde her türlü uygulamayı rahatlıkla indirebilirsiniz.
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS
Her geçen yıl telefonlar daha da gelişip yeni özelliklere sahip olmaktadırlar. Samsung Galaxy Note 10 Plus, hem estetik görüntüsü hem de onlarca yeni özelliği ile yeniliğin en önemli temsilcilerinden birisi olmayı başarmıştır. Hem Galaxy hem de Note serisinin özelliklerini bünyesinde barındıran model, çerçevesiz tasarımlı telefonların en önemli örneklerinden biri. Cihaz, aksesuar olarak gelen kalemle birlikte yeni bir anlam kazanmıştır. Bu kalemle birlikte not tutabilir ya da çizim gibi birçok farklı işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca telefonun çok yüksek kapasiteli bataryası vardır. Bu sayede gün içinde en çok karşılaştığımız şarj problemini yaşamazsınız.