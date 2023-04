En iyi 10 samsung telefon modeli

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS

Her geçen yıl telefonlar daha da gelişip yeni özelliklere sahip olmaktadırlar. Samsung Galaxy Note 10 Plus, hem estetik görüntüsü hem de onlarca yeni özelliği ile yeniliğin en önemli temsilcilerinden birisi olmayı başarmıştır. Hem Galaxy hem de Note serisinin özelliklerini bünyesinde barındıran model, çerçevesiz tasarımlı telefonların en önemli örneklerinden biri. Cihaz, aksesuar olarak gelen kalemle birlikte yeni bir anlam kazanmıştır. Bu kalemle birlikte not tutabilir ya da çizim gibi birçok farklı işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca telefonun çok yüksek kapasiteli bataryası vardır. Bu sayede gün içinde en çok karşılaştığımız şarj problemini yaşamazsınız.