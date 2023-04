En İyi 10 Huawei telefon modeli

Huawei P40 Pro

En iyi Huawei telefonları listelediğimiz içeriğimize P40 Pro ile başlıyoruz. Estetik ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Huawei P40 Pro, %90,58'lik ekran oranıyla benzersiz bir kullanım deneyimi sağlıyor. İnce çerçevesi sayesinde güzel bir görünüm sergileyen telefonda 5G desteği vardır. Bu sayede her an yüksek hızlarla işlerinizi halledebildiğiniz cihaz, 4200 mAh'lik bataryasıyla sizi asla yarı yolda bırakmayacak. Ayrıca 50 MP değerindeki kamerasıyla gördüğünüz her güzelliği ölümsüzleştirmenize imkan sağlayan cihaz, bu sayede profesyonel düzeyde fotoğraf çekebilmenize olanak sağlıyor.