En İyi 10 Huawei telefon modeli
Huawei telefon fiyatları ne kadar? Sektördeki rekabet ortamının hat safhaya ulaştığı bu dönemde akıllı telefon devi Huawei, her bütçeye uygun telefon modelleriyle ön plana çıkıyor. Bu içeriğimizde Huawei'in en iyi telefonlarından oluşan bir liste hazırladık.
Huawei P40 Pro
En iyi Huawei telefonları listelediğimiz içeriğimize P40 Pro ile başlıyoruz. Estetik ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Huawei P40 Pro, %90,58'lik ekran oranıyla benzersiz bir kullanım deneyimi sağlıyor. İnce çerçevesi sayesinde güzel bir görünüm sergileyen telefonda 5G desteği vardır. Bu sayede her an yüksek hızlarla işlerinizi halledebildiğiniz cihaz, 4200 mAh'lik bataryasıyla sizi asla yarı yolda bırakmayacak. Ayrıca 50 MP değerindeki kamerasıyla gördüğünüz her güzelliği ölümsüzleştirmenize imkan sağlayan cihaz, bu sayede profesyonel düzeyde fotoğraf çekebilmenize olanak sağlıyor.
Huawei Mate Xs
En iyi katlanabilir telefonlardan olan Huawei Mate Xs, yenilikçe tasarımıyla ve dayanıklı yapıdaki ekranıyla kullanıcıları tarafından çok sevilmiştir. FullView ekranı her ayrıntıyı nefes kesici derinlikle sunan telefonun güç düğmesi aynı zamanda parmak izi okuyucudur. Bu sayede güç düğmesine bastığınız zaman cihazınız anında açılır. Multi-window fonksiyonu sayesinde telefonunuzun ekranını ikiye ayırarak kullanabildiğiniz model, 5G destekli işlemcisiyle tüm işlerinizi daha önce görmediğiniz hızlarda yapacak.
Huawei P40 Lite
Dört tarafı kavisli camdan tasarlanan ve oldukça güzel bir görüntüsü olan Huawei P40 Lite, 6,4 inç boyutunda çizilmeye dayanıklı ekrana sahiptir. İnce ve hafif yapısıyla takdir edilen telefon, tek elle kullanım için ideal ölçülerde tasarlanmıştır. Ekranın içine konumlandırılmış kamerasıyla en geniş ekran gövde oranını sunan cihazın arka panelinde dörtlü kamera bulunmaktadır. Bu kameralar sayesinde benzersiz fotoğraflar çekebildiğiniz model, orta segmentteki en iyi telefonlardan birisidir.
Huawei P Smart Pro
Huawei telefon tavsiyelerini verdiğimiz içeriğimize P Smart Pro ile devam ediyoruz. %91 ekran gövde oranıyla benzersiz görünüm sağlayan Huawei P Smart Pro, yüksek parlaklığı sayesinde yoğun ışıklı ortamlarda dahi kusursuz görüntülenme sağlıyor. Ele yapışan yapısı sayesinde kullanım sırasında pratik deneyim sağlayan telefon, 128 GB'lık geniş depolama alanına sahiptir. 4000 mAh'lik bataryası sayesinde uzun süreli kullanımlar için ideal olan cihaz, üstün performansıyla tüm işlerinizi en kısa sürede halledecek.