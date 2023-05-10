En iyi kameraya sahip telefonlar hangileri: Zirvede ne Apple ne de Samsung var
Akıllı telefon kullanıcılarının, telefon satın alırken en önemli kriterlerden biri kamera kalitesi. 2023'ün en iyi kameraya sahip olan akıllı telefonları hangileri? İşte DXOMARK sonuçlarına göre en iyi telefonlar...
HUAWEİ P60 PRO (156 PUAN)
Huawei P60 Pro Türkiye fiyatı: 36.999 TL
Huawei P60 Pro kamera özellikleri:
• 48 MP (f/1.4-f/4.0) + 13 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.4) şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefon, 100x dijital yakınlaştırma yapabiliyor.
OPPO FİND X6 PRO (153 PUAN)
50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.6) şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan OPPO Find X6 Pro'da 1 inç boyutlu Sony IMX989 sensör bulunuyor. Hasselblad ile yapılan iş birliği, bu telefonun kamera performansını maksimize etmiş durumda.
HONOR MAGİC5 PRO (152 PUAN)
50 MP + 50 MP + 50 MP şeklinde üçlü kamera kurulumu ile donatılan HONOR Magic5 Pro'nun en dikkat çekici kamera özelliği, hareketli nesneleri otomatik olarak algılayabiliyor oluşu. Yapay zeka destekli teknoloji, bu özelliği sayesinde pürüzsüz fotoğraf çekimlerine imkan tanıyor.
OPPO FİND X6 (150 PUAN)
OPPO Find X6 kamera özellikleri:
OPPO Find X6'da 50 MP + 50 MP + 50 MP şeklinde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameranın OPPO Find X6 Pro'dan daha düşük puan almasının tek nedeni, üst modeldeki 1 inç boyutlu ana kamera sensörü. Find X6'da daha düşük kalitede sensör bulunuyor.