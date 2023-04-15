En iyi OPPO telefon modelleri

Oppo Reno6

En iyi Oppo telefonu hangisi sorusunun en popüler cevaplarından biri Reno6 modeli olarak karşımıza çıkıyor. Oppo tarafından geliştirilen en güncel cihazlardan birisi olan Reno6 ilk olarak 2021 yılının yaz mevsiminde kullanıcılarıyla buluştu.

Oppo, telefonda 6.4 inç boyutunda AMOLED bir ekran kullanmayı tercih ediyor. FHD+ çözünürlüğe yani 1080 x 2400 piksel bir ekrana sahip bu cihazda aynı zamanda 410 PPI piksel yoğunluğu değerini görmek mümkün. Ekran yenileme hızı ise 90 Hz olarak belirtiliyor. Cihazın ekranında Always-on-Display özelliği bulunduğunu da belirtelim.