En iyi OPPO telefon modelleri
Akıllı telefon sektörü, hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Sektörde yaşanan gelişmeler, akıllı telefon üretimi yapan teknoloji şirketi sayısını da artırıyor. İşte en iyi OPPO telefon modelleri
Oppo Reno6
En iyi Oppo telefonu hangisi sorusunun en popüler cevaplarından biri Reno6 modeli olarak karşımıza çıkıyor. Oppo tarafından geliştirilen en güncel cihazlardan birisi olan Reno6 ilk olarak 2021 yılının yaz mevsiminde kullanıcılarıyla buluştu.
Oppo, telefonda 6.4 inç boyutunda AMOLED bir ekran kullanmayı tercih ediyor. FHD+ çözünürlüğe yani 1080 x 2400 piksel bir ekrana sahip bu cihazda aynı zamanda 410 PPI piksel yoğunluğu değerini görmek mümkün. Ekran yenileme hızı ise 90 Hz olarak belirtiliyor. Cihazın ekranında Always-on-Display özelliği bulunduğunu da belirtelim.
Oppo Reno 10x Zoom
En iyi Oppo telefonu hangisi sorusuna birçok teknoloji takipçisi direkt Reno 10x Zoom cevabını verecektir. 2019 yılında tanıtılan telefon, güçlü donanımı sayesinde günümüzde hala adından söz ettirmeyi başarıyor. Bundan dolayı en iyi Oppo telefonlarından bahsettiğimiz bir listede, Reno 10x Zoom modeline yer vermeseydik olmazdı.
Oppo, Reno 10x Zoom modelinde tasarım anlamında başarılı bir iş çıkarttı diyebiliriz. Şirket, özellikle kapak tasarımı konusunda kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. Telefonda 6.6 inç büyüklüğünde 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekran mevcut. Oppo, bu ekranda FHD+ çözünürlüğünde AMOLED bir panel kullanmayı tercih etti. Ekran konusunda tek olumsuz nokta, ekran yenileme hızı oluyor diyebiliriz. Günümüzde 60 Hz ekranlar, üst düzey telefonlar için biraz zayıf kalıyorlar.
Oppo Find X2 Pro
Listemize son zamanların bir diğer popüler Oppo modellerinden olan Find X2 Pro ile devam ediyoruz. 2020 yılında piyasaya çıkan Find X2 Pro, güçlü donanımı sayesinde kullanıcılarını etkilemeyi başarıyor. Oppo, her ne kadar bu modeli bazı ülkelerde satışa sunmasa da Find X2 Pro, en popüler Oppo modellerinden birisi olarak biliniyor.
Telefonda 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran mevcut. Bu ekran, kullanıcılarına 120 Hz yenileme hızıyla performans gösteriyor. Bunun yanı sıra ekran, QHD+ çözünürlüğü ve OLED paneliyle dikkat çekiyor. Oppo, hem büyüklük hem de görüntü kalitesi bakımından ekran kısmında başarılı bir iş çıkartmayı başardı.
Bunun yanı sıra şirket, Find X2 Pro modelinde Snapdragon 865 kullanmayı tercih etti. Bu işlemcinin performansını ise 12 GB RAM destekliyor. Böylece Oppo, üst düzey performans vadeden bir telefonu piyasaya sürdü. Telefonun dahili depolama alanı kısmına baktığımızda ise şirketin bu noktada 512 GB dahili depolama alanı kullandığını görüyoruz. Bu sayede Find X2 Pro kullanıcıları, yüksek performans almalarının yanı sıra depolama alanı konusunda da sıkıntı çekmiyorlar.
Oppo Reno5
Reno5, Oppo tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen ve adından söz ettirmeyi başaran modellerden birisi olarak dikkat çekiyor. Şirket, Reno5 modelini 2020 yılının sonlarında piyasaya sürdü. Cihazın tanıtım tarihi üzerinden uzun süre geçmemesi ve cihazın güçlü donanımlara sahip olması, teknoloji takipçilerinin bu modele yoğun ilgi göstermesine sebep oldu.
Oppo Reno5, diğer modellere göre biraz daha zayıf bir ekrana sahip. Şirket, bu modelde 6.4 inç büyüklüğünde bir ekran kullanmayı tercih etti. Ekranın zayıf olduğu nokta ise yenileme hızı oluyor. Oppo, Reno5’de 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullandı. Bunun yanı sıra ekran, FHD+ çözünürlüğü ve AMOLED paneliyle ön plana çıkıyor.