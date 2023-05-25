En iyi Samsung telefonlar hangileri
Son yıllarda isminden sıkça sözettiren Samsung markası her bütçeye uygun telefon modeli çıkartıyor. İşte 2023'te satın alabileceğiniz en iyi samsung telefon modelleri.
2023 yılında satın alabilecek en iyi Samsung telefonlar hangileri? Bu soru akıllı telefon almak isteyenlerin sıkça dile getirdiği bir sour. İşte en iyi Samsung telefon modelleri.
SAMSUNG GALAXY S23
Özellikleri ve fiyatı:
• Ekran Boyutu: 6,8 inç
• Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
• Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3088 piksel
• Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 501 PPI
• Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
• Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2
• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
• İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
• Üretim Teknolojisi: 4 nm
• Bellek: 8 GB / 12 GB
• Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
• Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP
• Arka Kamera Video Kaydı: 8K 24/30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 720p 960 FPS
• Ön Kamera: 12 MP
• Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS
• Bluetooth: 5.3
• NFC: Var
• Suya Dayanıklılık: IP68
• Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
• Kablolu Şarj: 45W
• Kablosuz Şarj: 10W
• Yazılım: Android 13, One UI 5.1
• Ağırlık: 234 gram
• Kalınlık: 8,9 mm
• Başlangıç Fiyatı: 40.999 TL
SAMSUNG GALAXY Z FLİP4 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
• Ekran Boyutu: 6,7 inç
• Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
• Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel
• Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 426 PPI
• Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
• Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus+
• İkinci Ekran: 1,9 inç, Super AMOLED, 260 x 512 piksel
• İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
• İşlemci Çekirdekleri: Sekiz Çekirdekli
• Üretim Teknolojisi: 4 nm
• Bellek: 8 GB
• Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
• Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
• Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 60/240 FPS, 720p 960 FPS
• Ön Kamera: 10 MP
• Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS
• Bluetooth: 5.2
• NFC: Var
• Suya Dayanıklılık: IPX8
• Batarya Kapasitesi: 3700 mAh
• Kablolu Şarj: 25W
• Kablosuz Şarj: 15W
• Yazılım: Android 12 (Android 13'e yükseltilebilir) One UI 5.1
• Ağırlık: 187 gram
• Fiyatı: 25.999 TL
SAMSUNG GALAXY Z FLİP4 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
• Ekran Boyutu: 7,6 inç
• Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
• Ekran Çözünürlüğü: 1812 x 2176 piksel
• Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 373 PPI
• Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
• Ekran Koruma Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
• Kapaklı Ekran: 6,2 inç, Dynamic AMOLED 2X, 904 x 2316 piksel
• İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
• İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
• Üretim Teknolojisi: 4 nm
• Bellek: 12 GB
• Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
• Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
• Arka Kamera Video Kaydı: 8K 24 FPS, 4K 60 FPS, 1080p 60/240 FPS, 720p 960 FPS
• Ön Kamera: 10 MP + 4 MP (Ekran altı)
• Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
• Bluetooth: 5.2
• NFC: Var
• Suya Dayanıklılık: IPX8
• Batarya Kapasitesi: 4400 mAh
• Kablolu Şarj: 25W
• Kablosuz Şarj: 15W
• Yazılım: Android 12L (Android 13'e yükseltilebilir) One UI 5.1
• Ağırlık: 263 gram
• Fiyatı: 44.999 TL