Evrenin en etkileyici anları: 2025’in ödüllü uzay fotoğrafları açıklandı
Greenwich Kraliyet Gözlemevi ile ZWO’nun düzenlediği “Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2025” yarışmasının kazananları belli oldu. 5.800’den fazla başvuru arasından seçilen kareler arasında Andromeda Galaksisi’nin ayrıntılı görüntüsü, auroralar, güneşin kromosferi ve uzaydan Dünya manzaraları yer aldı.
2025’İN EN İYİ ASTRONOMİ FOTOĞRAFLARI
Greenwich Kraliyet Gözlemevi ile ZWO tarafından düzenlenen 17. Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları belli oldu. 5.800’den fazla fotoğraf arasından seçilen kareler, evrenin en etkileyici anlarını gözler önüne seriyor. Andromeda Galaksisi’nden kutup ışıklarına, Güneş’in yüzeyinden uzaydan Dünya manzaralarına kadar uzanan görseller, 12 Eylül’den itibaren Birleşik Krallık Ulusal Denizcilik Müzesi’nde sergilenmeye başladı.
AURORALAR – KAVAN CHAY’DEN IŞIK TACI
Kavan Chay, 10 Mayıs 2024’te G5 kategorisi jeomanyetik fırtına sırasında Yeni Zelanda Tumbledown Körfezi üzerinde gökyüzünü aydınlatan kırmızı, yeşil ve sarı auroraları görüntüledi. Ön plan ve aurora, farklı gecelerde Nikon Z 7 astro modifiye edilmiş kamera ile çekildi.
KIRILMA İZİ, MARCELLA GIULIA PACE
Marcella Giulia Pace, Nisan 2024’te Sicilya semalarında ay ışığının atmosferde kırılıp dağılmasını fotoğrafladı. Görüntüdeki sarı, kırmızı ve turuncu tonlar Rayleigh saçılmasının sonucu olarak ortaya çıktı.
JAMES SINCLAIR’DEN KROMOSFERİN AKTİF BÖLGESİ
James Sinclair, Eylül 2024’te güneşin kromosferindeki kaotik plazma hareketlerini kaydetti. 10 saniyelik pozlama Player One Astronomi kamerası ve Lunt 130 mm teleskopla yapıldı.
TOM WILLIAMS’TAN AY'A YAKIN GEÇİŞ
Tom Williams, 27 Ekim 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Ay’a yakın geçişini yakaladı. Görüntü, 1,5 milisaniyelik pozlamayla Sky Watcher 400P Dobsonian teleskop ve astronomi kamera kullanılarak çekildi.
KUYRUKLU YILDIZ – DAN BARTLETT’TEN 12P/PONS–BROOKS
Dan Bartlett, 31 Mart 2024’te Kaliforniya June Lake üzerinde 12P/Pons–Brooks kuyruklu yıldızını fotoğrafladı. Görüntüde parlak koma ve uzun kuyruğun detayları net biçimde yakalandı.
SAMANYOLU PANAROMASI
Metin: Tom Rae, 8 Nisan 2024’te Yeni Zelanda Aoraki/Mount Cook Ulusal Parkı’nda Samanyolu’nun bu panoramasını çekti. 62 fotoğrafın birleşiminden oluşan görüntü bir milyar pikselden büyük.
YILDIZLAR VE BULUTSULAR – M13 ULTRA DERİN GÖRÜNTÜSÜ
Julian Zoller, Jan Beckmann, Lukas Eisert ve Wolfgang Hummel, Herkül Takımyıldızı’ndaki Büyük Herkül Kümesi’ni 29 saatten fazla pozlama ile kaydetti. ZWO ASI2600MM Pro kamera ve 200 mm Newton teleskop kullanıldı.
IŞIK YILLARI BOYUNCA KARŞILAŞMA
Yurui Gong ve Xizhen Ruan, 12 Ağustos 2024’te Çin Zhucheng üzerinde Andromeda Galaksisi yanında parlak bir Perseid meteorunu görüntüledi. Fotoğraf Nikon Z 30 kamera ile çekildi.
DANIELE BORSARI
Daniele Borsari, Ocak–Şubat 2024’te İtalya’dan 22 saatlik gözlemle Orion, Horsehead ve Flame bulutsularını H–alfa filtresiyle kaydetti.
LEONARDO DI MAGGIO’DAN DÖRDÜNCÜ BOYUT
Leonardo Di Maggio, bir göktaşındaki geometrik deseni James Webb teleskopu verileriyle birleştirerek etkileyici “Dördüncü Boyut” görüntüsünü yarattı.
ANDROMEDA ÇEKİRDEĞİ
Weitang Liang, Qi Yang ve Chuhong Yu’nun 39 saatlik pozlamayla oluşturduğu Andromeda Galaksisi çekirdeği görüntüsü, yarışmanın genel kazananı oldu. Fotoğraf İspanya’daki AstroCamp Gözlemevi’nde 20 inç teleskopla çekildi.
DON PETTIT’TEN YÖRÜNGEDEN DÜNYA
NASA astronotu Don Pettit, Mart 2025’te Expedition 72 sırasında ISS’den Dünya’yı görüntüledi. Özel yıldız izleyici kullanarak Dünya’nın dönüşü bulanık gösterilirken yıldızlar sabit kaydedildi.