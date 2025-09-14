Evrenin en etkileyici anları: 2025’in ödüllü uzay fotoğrafları açıklandı

2025’İN EN İYİ ASTRONOMİ FOTOĞRAFLARI



Greenwich Kraliyet Gözlemevi ile ZWO tarafından düzenlenen 17. Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları belli oldu. 5.800’den fazla fotoğraf arasından seçilen kareler, evrenin en etkileyici anlarını gözler önüne seriyor. Andromeda Galaksisi’nden kutup ışıklarına, Güneş’in yüzeyinden uzaydan Dünya manzaralarına kadar uzanan görseller, 12 Eylül’den itibaren Birleşik Krallık Ulusal Denizcilik Müzesi’nde sergilenmeye başladı.